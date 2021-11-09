Глава МИД Украины пообещал послать России "чёткий сигнал" при помощи США
По его словам, союзники Незалежной "заставят Кремль заплатить высокую цену в случае расширения агрессии".
Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на этой неделе Киев и Вашингтон пошлют Москве "чёткий сигнал" о том, что у Незалежной есть союзники, которые "заставят Кремль заплатить высокую цену в случае расширения российской агрессии".
"Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине. И при этих условиях чрезвычайно важным является чёткий сигнал, который мы на этой неделе отправим Москве: Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям России. У нас есть мощные союзники и партнёры, которые готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену", — сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина".
Ранее стало известно, что 10 ноября представители Украины и США проведут в Вашингтоне заседание комиссии стратегического партнёрства, где будет подписана новая хартия взаимодействия между странами.
На прошлой неделе Лайф рассказывал, что в американском Конгрессе призвали президента США Джо Байдена поставить Украине оружие из-за якобы активности российских войск у границы. При этом в офисе президента Незалежной Владимира Зеленского не подтвердили данные о войсках РФ.
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