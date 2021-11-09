Глава МИД Украины пообещал послать России "чёткий сигнал" при помощи США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на этой неделе Киев и Вашингтон пошлют Москве "чёткий сигнал" о том, что у Незалежной есть союзники, которые "заставят Кремль заплатить высокую цену в случае расширения российской агрессии".

"Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине. И при этих условиях чрезвычайно важным является чёткий сигнал, который мы на этой неделе отправим Москве: Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям России. У нас есть мощные союзники и партнёры, которые готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену", — сказал Кулеба в эфире телеканала "Украина".