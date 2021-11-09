Обвиняемому в кибератаках россиянину грозит в США 145 лет тюрьмы

Россиянин Евгений Полянин, которому в США предъявили обвинение в кибератаках, может быть в случае признания его виновным осуждён на срок до 145 лет лишения свободы. Проходящему по тому же делу украинцу Ярославу Васинскому грозит до 115 лет тюрьмы. Об этом сообщили в Минюсте Соединённых Штатов.

"Полянину и Васинскому предъявлены отдельные обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с помощью компьютеров, нанесении ущерба защищённым компьютерам и сговоре с целью отмывания денег. Если они будут признаны виновными по всем обвинениям, то им грозит 145 лет и 115 лет тюрьмы соответственно", — говорится в сообщении.

По версии гособвинения, Полянин и Васинский вместе с сообщниками в период с марта 2019 по август 2021 года умышленно внедряли вредоносное программное обеспечение в компьютерные сети и тем самым наносили вред с намерением в дальнейшем вымогать деньги. Всего жертвами хакеров в обвинительном заключении числятся десять компаний. Данное дело будет рассматриваться в окружном суде Северного округа штата Техас.

Напомним, ранее США предъявили Евгению Полянину обвинение в кибератаках. По словам американских властей, мужчина похитил у своих жертв 13 миллионов долларов. Утверждается, что он участник хакерской группировки REvil (другое название — Sodinokibi), которая якобы организовала по всему миру кибератаки на 175 тысяч компьютеров. При этом сам гражданин РФ, полагают американские власти, причастен к трём тысячам кибератак. За сведения об организаторах REvil США предлагают вознаграждение до десяти миллионов долларов.