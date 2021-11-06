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В США призвали Байдена поставить Украине оружие из-за "активности" войск РФ у границы

Вместе с тем конгрессмен предложил пересмотреть принятое ранее решение о санкциях в адрес "Северного потока – 2". По его мнению, ограничения необходимо вернуть.

6 ноября, 17:00

Фото © Pixabay

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол призвал президента Штатов Джо Байдена предоставить Украине дополнительную военную помощь из-за якобы "активности" росийских войск на границе с Незалежной.

По словам Маккола, США и ЕС стоит выразить "недвусмысленную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины". В частности, необходимо организовать поставки вооружений. Конгрессмен считает, что таким образом Вашингтон сможет чётко обозначить серьёзность намерений в отношении России.

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Вместе с тем республиканец также попросил администрацию Байдена пересмотреть принятое ранее решение о санкциях в адрес "Северного потока – 2". Маккол подчеркнул, что ограничения нужно вернуть.

Ранее Лайф сообщал, что в США призвали Байдена направить боевые корабли в Чёрное море. Парламентарии считают, что глава Белого дома должен таким образом добиться "сдерживания" РФ.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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