В США призвали Байдена поставить Украине оружие из-за "активности" войск РФ у границы

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол призвал президента Штатов Джо Байдена предоставить Украине дополнительную военную помощь из-за якобы "активности" росийских войск на границе с Незалежной.

По словам Маккола, США и ЕС стоит выразить "недвусмысленную поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины". В частности, необходимо организовать поставки вооружений. Конгрессмен считает, что таким образом Вашингтон сможет чётко обозначить серьёзность намерений в отношении России.

Вместе с тем республиканец также попросил администрацию Байдена пересмотреть принятое ранее решение о санкциях в адрес "Северного потока – 2". Маккол подчеркнул, что ограничения нужно вернуть.