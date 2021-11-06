В Шотландии изменят балет "Щелкунчик" из-за расизма
Изменения коснутся персонажей, костюмов и хореографии ключевых сцен Страны сладостей.
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В национальной балетной труппе Шотландии заявили, что постановка "Щелкунчик" содержит расистские и карикатурные художественные элементы. Как сообщает The Scotsman, труппа намерена убрать некоторые элементы из арабского и китайского танцев.
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Уточняется, что об изменениях в шоу шотландский балет заявил в преддверии тура по Великобритании. Решение было принято в рамках "борьбы с расизмом в балете".
Так, изменения коснутся персонажей, костюмов и хореографии ключевых сцен Страны сладостей. Уточняется, что роль главного героя, волшебника и мастера по игрушкам Дроссельмейера впервые в истории труппы исполнят и женщины, и мужчины.
Ранее Лайф рассказывал, что "Книгу джунглей" в Англии решили проверить на расизм и другой "вредный контент". Если в этом и других сочинениях найдут нетолерантные эпизоды, произведения получат специальные отметки.
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