Космонавт Новицкий сыграл роль "больного пациента" в снятом на МКС фильме "Вызов"
Он надеется, что сотрудники Международной космической станции сделали всё возможное, чтобы картина удалась.
Фото © Twitter / Oleg Novitskiy
Космонавт Олег Новицкий рассказал о своей роли в фильме режиссёра Клима Шипенко "Вызов", который снимался на борту Международной космической станции.
"Роль, как это, "больного пациента". Старались, выполняли все просьбы и пожелания режиссёра Клима Шипенко, воспринимал с удовольствием советы Юлии Пересильд", — сказал Новицкий в эфире телеканала "Звезда".
Космонавт выразил надежду, что сотрудники МКС сделали всё возможное, чтобы картина удалась.
Напомним, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправились 5 октября на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок фильма "Вызов". Там Шипенко и Пересильд пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом — даже в ущерб сну. 17 октября около 04:20 мск корабль с актрисой, режиссёром и космонавтом Олегом Новицким отстыковался от МКС, а уже в 07:35 мск приземлился в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана.
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