Космонавт Новицкий сыграл роль "больного пациента" в снятом на МКС фильме "Вызов"

Космонавт Олег Новицкий рассказал о своей роли в фильме режиссёра Клима Шипенко "Вызов", который снимался на борту Международной космической станции.

"Роль, как это, "больного пациента". Старались, выполняли все просьбы и пожелания режиссёра Клима Шипенко, воспринимал с удовольствием советы Юлии Пересильд", — сказал Новицкий в эфире телеканала "Звезда".