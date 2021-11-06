Первый за полтора года пассажирский рейс из Москвы прибыл на Пхукет
Причём у четырёх пассажиров отсутствовали необходимые для пересечения границы документы, но местные власти в порядке исключения уладили этот вопрос.
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Сегодня, 6 ноября, на Пхукет из Москвы прибыл первый за 19 месяцев пассажирский авиарейс компании "Аэрофлот". Об этом сообщили дипломаты Генконсульства РФ на острове.
"Это первый подобный рейс спустя 19 месяцев после перерыва из-за пандемии коронавируса. На борту, который по традиции встречали водяной аркой, находилось 275 пассажиров", — отметил генконсул Владимир Соснов в беседе с ТАСС.
По его словам, регулярные авиарейсы по маршруту Москва — Пхукет будут совершаться компанией "Аэрофлот" дважды в неделю.
Коронавируса у прибывших на остров россиян не нашли. Между тем у четырёх пассажиров не было необходимых для пересечения границы документов. Так, "у одного взрослого и ребёнка в возрасте 10 лет отсутствовали разрешения на въезд, у двух малолетних детей — результаты ПЦР-тестов". Отмечается, что в порядке исключения власти Пхукета разрешили этим гражданам проследовать на территорию острова.
"Согласно действующему регламенту, в последующем граждане, в том числе несовершеннолетние, прибывающие в аэропорт Пхукета с неполным комплектом требуемых документов, будут оштрафованы и депортированы в страну гражданской принадлежности за собственный счёт", — отметили дипломаты.
Ранее глава "Уральских авиалиний" заявил о росте спроса на билеты в период нерабочих дней. По словам Сергея Скуратова, люди устали сидеть в квартирах и повезли детей отдыхать. При этом он назвал самолёты одним из самых безопасных от ковида мест.
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