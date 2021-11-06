43 человека насмерть отравились алкоголем в индийском штате, где спиртное запрещено

В штате Бихар на востоке Индии число отравившихся некачественным алкоголем достигло как минимум 43 человек. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Смертельные случаи зафиксированы в четырёх округах штата, где продажа спиртного официально запрещена с 2016 года. Уточняется, что ещё более трёх десятков человек потеряли зрение из-за отравления некачественными спиртными напитками.

Главный министр Бихара Нитиш Кумар, в свою очередь, пообещал принять строгие меры в отношении виновных в трагических смертях. Добавим, что после запрета на продажу алкоголя в штате образовался чёрный рынок спиртных напитков, в том числе контрафактных. Как сообщают местные СМИ, только за последний год в Бихаре от отравления алкоголем скончалось порядка 100 человек.