Кудрин назвал сумму ущерба для мировой экономики от пандемии коронавируса
По словам экономиста, счёт идёт на триллионы долларов. Он также отметил, что CoViD-19 продемонстрировал неготовность систем здравоохранения к глобальным потрясениям.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ
Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что суммарный ущерб мировой экономике от пандемии коронавируса составляет, по разным оценкам, от четырёх до десяти триллионов долларов. Он подчеркнул, что особенно пострадали бюджеты регионов и муниципалитетов.
"По разным оценкам, потери мировой экономики от пандемии составляют от четырёх до десяти триллионов долларов, а значительная часть этих потерь придётся именно на бюджеты регионов и муниципалитетов", — сказал Кудрин в рамках третьего Международного муниципального форума стран БРИКС.
По его словам, пандемия коронавируса также продемонстрировала неготовность систем здравоохранения к глобальным потрясениям. Поэтому органы государственной власти совместно с контрольно-надзорными ведомствами должны создать механизмы, которые позволят медицинским организациям стать более эффективными и устойчивыми.
А ранее Лайф рассказывал, что Центробанк описал сценарий нового мирового финансового кризиса. Многое будет зависеть как от ситуации с пандемией ковида, так и от глобальной инфляции.
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