Кудрин назвал сумму ущерба для мировой экономики от пандемии коронавируса

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что суммарный ущерб мировой экономике от пандемии коронавируса составляет, по разным оценкам, от четырёх до десяти триллионов долларов. Он подчеркнул, что особенно пострадали бюджеты регионов и муниципалитетов.

"По разным оценкам, потери мировой экономики от пандемии составляют от четырёх до десяти триллионов долларов, а значительная часть этих потерь придётся именно на бюджеты регионов и муниципалитетов", — сказал Кудрин в рамках третьего Международного муниципального форума стран БРИКС.

По его словам, пандемия коронавируса также продемонстрировала неготовность систем здравоохранения к глобальным потрясениям. Поэтому органы государственной власти совместно с контрольно-надзорными ведомствами должны создать механизмы, которые позволят медицинским организациям стать более эффективными и устойчивыми.