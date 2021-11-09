Россия официально возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх спустя шесть лет

С 9 ноября Россия официально возобновила чартерные рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Они были приостановлены в 2015 году после теракта на рейсе A321 компании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом, в результате которого погибло 224 человека.

Решение о возможности восстановления полётов было принято в 2018 году. Тогда перевозчикам разрешили выполнять рейсы между Москвой и Каиром (летал только "Аэрофлот"). В июле 2021 года президент РФ Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта. Также была отменена рекомендация туроператорам и турагентам не продавать путёвки туда.