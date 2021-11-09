Россия официально возобновила чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх спустя шесть лет
Первый самолёт отправился на египетский курорт из Нижнего Новгорода в 00:30 по московскому времени.
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С 9 ноября Россия официально возобновила чартерные рейсы на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх. Они были приостановлены в 2015 году после теракта на рейсе A321 компании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом, в результате которого погибло 224 человека.
Решение о возможности восстановления полётов было принято в 2018 году. Тогда перевозчикам разрешили выполнять рейсы между Москвой и Каиром (летал только "Аэрофлот"). В июле 2021 года президент РФ Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта. Также была отменена рекомендация туроператорам и турагентам не продавать путёвки туда.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил регулярные рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду с 9 августа. В середине октября же было принято решение о возобновлении чартеров с 9 ноября. Первый чартерный рейс (авиакомпании Nordwind) отправился в египетскую Хургаду из Нижнего Новгорода в 00:30 мск.
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