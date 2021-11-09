Российские банки получат право уничтожать бумажные договоры без согласия клиентов

Российские банки смогут в одностороннем порядке уничтожать бумажные договоры без согласия клиентов и переводить их в электронный вид. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.

Соответствующий законопроект, разработанный в рамках программы "Цифровая экономика", правительство уже внесло в Госдуму. В Минэке полагают, что он сэкономит бизнесу миллиарды рублей, ведь в действующем законодательстве есть норма о хранении многих документов в бумажной форме в течение 75 лет. Ранее в ведомстве подсчитали, что общие затраты предпринимателей на это оцениваются в 3,5 триллиона рублей в год.

В настоящее время ожидается рассмотрение законопроекта в первом чтении. Тем временем уже готовятся поправки ко второму. В текущей редакции проекта есть жёсткое условие для перевода документов из бумажного вида в электронный: в случае многосторонних договоров каждый участник должен выразить своё согласие, поставив усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Лишь тогда банк сможет уничтожить бумажный документ. В Минэке подчеркнули, что из-за сложности этой процедуры и заинтересованности участников рынка в скорейшей цифровизации архивов готовятся поправки.

"В частности, наиболее крупные и надёжные банки с точки зрения правительства и ЦБ получат возможность уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной", — рассказали в ведомстве.

В Центробанке и банках поддержали эту инициативу, однако некоторые эксперты увидели риски для граждан, ведь электронный архив может дать сбой, а информация из него пропасть. Не исключены и утечки. По словам специалистов, вопрос о переводе документооборота в электронный формат должен подниматься после обеспечения безопасности цифровых архивов.