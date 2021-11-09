Минюст признал советский фильм о "сионистах" экстремистским

Советский чёрно-белый документальный фильм "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов"*, снятый в 1973 году, включён в список экстремистских материалов. Это следует из соответствующего перечня Минюста РФ.

Там указывается, что картина "начинается с изображения древних скульптур и текста на экране: "В этом фильме изложены факты..." — а заканчивается изображением природы и дерева в паутине, сопровождаемым словами: "Обречено ли дерево на медленную смерть или оно очистится от этой паутины червей?"

Решение о запрете ленты принял Сыктывкарский городской суд в июле этого года. Фильм стал 5218-м материалом, признанным в России экстремистским.

Ленту "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов" выпустила в 1973 году Центральная киностудия документальных фильмов. Несмотря на это, картина считается псевдодокументальной. В ней отражена преобладавшая в то время в идеологии СССР антисионистская точка зрения. В широком прокате фильм не демонстрировался, однако его цифровая копия есть в Интернете.

Ранее сообщалось, что ролик с католическим священником признан экстремистским в Белоруссии. Запись, снятая в июле, была размещена на канале "Настоящая Беларусь!" на видеохостинге YouTube.