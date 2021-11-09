Появилось видео неспешных сборов Саакашвили перед госпитализацией в тюремную больницу

Саакашвили неспешно собирает вещи и покидает тюрьму перед госпитализацией. Видео © Facebook / moc.gov.ge

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии обнародовала кадры, на которых видно, что объявивший голодовку бывший президент страны Михаил Саакашвили спокойно собирает вещи в камере перед этапированием в тюремную больницу. Ролик опубликован на странице ведомства в "Фейсбуке".

"В связи с большим общественным интересом мы публикуем кадры отъезда заключённого Михаила Саакашвили из 12-го пенитенциарного учреждения, где очевидно, что заключённый Михаил Саакашвили не покидал пенитенциарное учреждение против своей воли", — говорится в сообщении.

На кадрах действительно можно увидеть, что Саакашвили неспешно собирает вещи, после чего с пакетами в сопровождении нескольких человек покидает здание тюрьмы.

При этом народный защитник Нино Ломджария после встречи с экс-президентом Грузии заявила, что он якобы был уверен в том, что его переводят в гражданскую клинику, на чём изначально настаивали адвокаты и врачи.