Появилось видео неспешных сборов Саакашвили перед госпитализацией в тюремную больницу
В пенитенциарной службе отметили, что политик не покидал учреждение против воли.
Скриншот видео © Facebook / moc.gov.ge
Саакашвили неспешно собирает вещи и покидает тюрьму перед госпитализацией. Видео © Facebook / moc.gov.ge
Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии обнародовала кадры, на которых видно, что объявивший голодовку бывший президент страны Михаил Саакашвили спокойно собирает вещи в камере перед этапированием в тюремную больницу. Ролик опубликован на странице ведомства в "Фейсбуке".
"В связи с большим общественным интересом мы публикуем кадры отъезда заключённого Михаила Саакашвили из 12-го пенитенциарного учреждения, где очевидно, что заключённый Михаил Саакашвили не покидал пенитенциарное учреждение против своей воли", — говорится в сообщении.
На кадрах действительно можно увидеть, что Саакашвили неспешно собирает вещи, после чего с пакетами в сопровождении нескольких человек покидает здание тюрьмы.
При этом народный защитник Нино Ломджария после встречи с экс-президентом Грузии заявила, что он якобы был уверен в том, что его переводят в гражданскую клинику, на чём изначально настаивали адвокаты и врачи.
Ранее мать Саакашвили заявила, что её сына "выкрали" из тюрьмы. По данным СМИ, политика, который больше месяца голодал за решёткой, доставили в больницу на вертолёте. Позднее в специальной пенитенциарной службе Минюста Грузии подтвердили экстренную госпитализацию Саакашвили. Уточнялось, что бывшего президента из-за ухудшения состояния здоровья пришлось доставить в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позже специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Адвокат Саакашвили объяснил скандальные кадры.
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