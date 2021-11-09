Стоимость биткоина достигла 67 тысяч долларов и побила рекорд

Стоимость криптовалюты биткоин в ходе торговой сессии впервые превысила 67 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

По информации на 02:33 мск, биткоин подорожал на 7,16% — до 67 570 долларов. Это новый исторический максимум.

Как сообщал Лайф, 20 октября стоимость биткоина превысила отметку 66 тысяч долларов США.