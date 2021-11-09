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Стоимость биткоина достигла 67 тысяч долларов и побила рекорд

По данным на 02:33 мск, криптовалюта подорожала на 7,16% — до 67 570 долларов.

8 ноября, 23:42
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стоимость криптовалюты биткоин в ходе торговой сессии впервые превысила 67 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

По информации на 02:33 мск, биткоин подорожал на 7,16% — до 67 570 долларов. Это новый исторический максимум.

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Как сообщал Лайф, 20 октября стоимость биткоина превысила отметку 66 тысяч долларов США.

Ранее аналитик Сергей Ордин назвал две причины, из-за которых биткоин не подорожает до 100 тысяч долларов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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