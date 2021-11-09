Стоимость материнской компании Google впервые достигла двух триллионов долларов

На пике акции компании класса A поднимались до 3012,29 тысячи долларов. Затем их цена снизилась и капитализация вернулась на отметку меньше двух триллионов.

Alphabet стала третьей компанией в мире, стоимость которой превышала два триллиона долларов. Первой такого показателя достигла Apple (сейчас около $2,45 трлн), а второй — Microsoft ($2,5 трлн). При этом аналитики отмечают, что именно акции Alphabet показывают лучшую динамику среди крупнейших технологических компаний США. Так, с начала года они выросли более чем на 70%. Причинами этой тенденции являются рост рекламного бизнеса Google и развитие облачных технологий.