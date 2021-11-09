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В Германии назвали возможный месяц окончания сертификации "Северного потока – 2"

В данном процессе Киев и Варшава не должны принимать участие, подчеркнул депутат Бундестага Клаус Эрнст.

9 ноября, 00:32
<p>Фото © ТАСС / dpa / Stefan Sauer</p>

Фото © ТАСС / dpa / Stefan Sauer

Немецкий регулятор Bundesnetzagentur может завершить сертификацию газопровода "Северный поток – 2" в январе 2022 года. Такое мнение выразил депутат немецкого парламента, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNA) может принять решение по сертификации "Северного потока – 2" в середине января 2022 года, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее", — отметил депутат Бундестага в интервью РБК.

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Эрнст также согласился с мнением премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, который ранее заявил о необходимости ускорить ввод трубопровода в эксплуатацию. По словам парламентария, если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас же, как он утверждает, предложение не отвечает высокому спросу.

Кроме того, немецкий депутат назвал "полной ерундой" договорённость с США, согласно которой ФРГ откажется от российского газа, если Россия станет использовать поставки голубого топлива "против Украины".

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"Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам? <…> В Германии, если кто-то не оплачивает счета за газ, потому что у него нет денег, ему перекрывают газ. Это нормальная практика, которую русские тоже должны иметь право реализовывать", — подчеркнул Эрнст.

Он также добавил, что Киев и Варшава не должны принимать участие в процессе сертификации газопровода.

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Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора, но пока такого документа нет. На процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца. 8 ноября в "Газпроме" заявили, что "Северный поток – 2" готов к запуску.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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