В Германии назвали возможный месяц окончания сертификации "Северного потока – 2"

Немецкий регулятор Bundesnetzagentur может завершить сертификацию газопровода "Северный поток – 2" в январе 2022 года. Такое мнение выразил депутат немецкого парламента, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNA) может принять решение по сертификации "Северного потока – 2" в середине января 2022 года, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее", — отметил депутат Бундестага в интервью РБК.

Эрнст также согласился с мнением премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера, который ранее заявил о необходимости ускорить ввод трубопровода в эксплуатацию. По словам парламентария, если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас же, как он утверждает, предложение не отвечает высокому спросу.

Кроме того, немецкий депутат назвал "полной ерундой" договорённость с США, согласно которой ФРГ откажется от российского газа, если Россия станет использовать поставки голубого топлива "против Украины".

"Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам? <…> В Германии, если кто-то не оплачивает счета за газ, потому что у него нет денег, ему перекрывают газ. Это нормальная практика, которую русские тоже должны иметь право реализовывать", — подчеркнул Эрнст.