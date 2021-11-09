Песков заявил о готовности Москвы к встрече в "нормандском формате" и назвал её условие

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в "нормандском формате", однако есть одно условие.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал встречу "нормандской четвёрки" единственным шансом прекратить конфликт в Донбассе и заявил, что в задержке переговоров якобы виновата Россия.

"Россия готова к встрече министров и саммиту. Об этом говорил [президент РФ Владимир] Путин [канцлеру ФРГ Ангеле] Меркель и [президенту Франции Эммануэлю] Макрону. Нужно просто заранее подготовить документ, отражающий совместные понимания. С этим у наших коллег пока проблема", — приводит слова Пескова РИА "Новости".