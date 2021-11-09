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Песков заявил о готовности Москвы к встрече в "нормандском формате" и назвал её условие

Однако сначала нужно подготовить документ, который бы отражал совместное понимание, отметил представитель Кремля.

9 ноября, 00:26

Фото © ТАСС / РБК / Владислав Шатило

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в "нормандском формате", однако есть одно условие.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал встречу "нормандской четвёрки" единственным шансом прекратить конфликт в Донбассе и заявил, что в задержке переговоров якобы виновата Россия.

"Россия готова к встрече министров и саммиту. Об этом говорил [президент РФ Владимир] Путин [канцлеру ФРГ Ангеле] Меркель и [президенту Франции Эммануэлю] Макрону. Нужно просто заранее подготовить документ, отражающий совместные понимания. С этим у наших коллег пока проблема", — приводит слова Пескова РИА "Новости".

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Глава МИД РФ Сергей Лавров накануне высказался против "показушных" встреч в "нормандском формате". По словам министра, для российской стороны важна содержательная сторона дела, а не протокольные договорённости.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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