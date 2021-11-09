Инфекционист Тимаков указал на самый эффективный препарат для ревакцинации от ковида

Ревакцинироваться от коронавируса можно любым российским препаратом, но эффективнее всего — "Спутником V". Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Побочных эффектов никаких не будет, две платформы могут дополнять друг друга. Научные данные по этому ещё не опубликованы, идут исследования", — приводит слова эксперта РИА "Новости".

Тимаков со ссылкой на зарубежные исследования отметил, что сочетания разных вакцин эффективна для предотвращения заражения ковидом, а комбинированный иммунитет способен активнее формировать вируснейтрализующие антитела. "Спутник V", по словам инфекциониста, на данный момент лучше всего защитает от заболевания и летального исхода.