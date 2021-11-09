Инфекционист Тимаков указал на самый эффективный препарат для ревакцинации от ковида
По словам специалиста, побочных эффектов при этом не будет никаких, две платформы могут дополнять друг друга.
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Ревакцинироваться от коронавируса можно любым российским препаратом, но эффективнее всего — "Спутником V". Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Побочных эффектов никаких не будет, две платформы могут дополнять друг друга. Научные данные по этому ещё не опубликованы, идут исследования", — приводит слова эксперта РИА "Новости".
Тимаков со ссылкой на зарубежные исследования отметил, что сочетания разных вакцин эффективна для предотвращения заражения ковидом, а комбинированный иммунитет способен активнее формировать вируснейтрализующие антитела. "Спутник V", по словам инфекциониста, на данный момент лучше всего защитает от заболевания и летального исхода.
Ранее иммунолог Николай Крючков назвал условие эффективной ревакцинации от коронавируса. Специалист отметил, что эту процедуру можно будет сделать ещё более действенной, когда учёные определят оптимальный уровень антител для каждой группы людей.
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