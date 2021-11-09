Контейнеровоз сел на мель и переломился пополам у берегов Приморского края

Контейнеровоз Rise Shine ("Райз шайн") сел на мель и переломился пополам в Приморском крае у берегов Находки. Об этом сообщил начальник аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

"Судно на мели, на данный момент судно переломилось пополам. Сейчас решается вопрос об эвакуации экипажа", — приводит его слова ТАСС.

Источник сообщил Лайфу, что инцидент произошёл около 05:30 по местному времени (22:30 мск). На борту контейнеровоза, который ходит под флагом Панамы, находятся 14 моряков. Есть ли среди них россияне, пока неизвестно. На помощь направлено спасательное судно "Лазурит". Также, по данным источника, Rise Shine получил течь в машинном отделении.