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Российским онлайн-кинотеатрам могут запретить показ фильмов с сексуальными девиациями

По словам сексолога и психиатра Ирины Айриянц, к таким отклонениям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью.

9 ноября, 01:07

Фото © Pixabay

Роскомнадзор рассматривает введение запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на перечень предложений по изменению в действующем законодательстве, который обсуждался на заседании Общественного совета при ведомстве.

"Ознакомились с перечнем предложений по изменению в действующем законодательстве, который обсуждался на заседании Общественного совета при ведомстве... Одна из инициатив предлагает дополнить закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации", внеся изменения в статьи 10.5 и 10.6 этого закона", — пишет издание.

Данные статьи регламентируют обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей. Их предлагается дополнить "запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации".

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Кроме того, предлагается добавить в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" запрет на демонстрацию или описание таких отношений. Действующие формулировки закона запрещают распространение среди детей именно "пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения" информации.

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"Ещё одно предложение касается изменения в статью закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации. Её предлагается снабдить теми же запретами, что и статью о обязанностях онлайн-кинотеатров", — говорится в статье.

Добавим, что санкции за подобные нарушения предлагается установить "по аналогии с действующей нормой в КоАП", статьёй 6.21 о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Она подразумевает штрафы для компаний на сумму до одного миллиона рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Как уточняет сексолог и психиатр Ирина Айриянц, к сексуальным девиациям относятся педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, причиняющие вред здоровью. При этом свод психических заболеваний меняется. Например, раньше туда был внесён гомосексуализм, однако в последней редакции его исключили. Также весьма вероятно, что в новой классификации, которая выйдет через два года, транссексуализм заменят на гендерную дисфорию (неудовлетворённость своим полом).

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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