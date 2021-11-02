Скандальное шоу "Игра" приостановили из-за треша, который устроил Дорохов с "Камызяками"
"Перерыв" в трансляции на самом деле может означать конец проекта, для которого российское телевидение пока не готово, в отличие от зрителей...
На официальном сайте холдинга "Газпром-медиа", которому принадлежит канал ТНТ, где выходит шоу "Игра", появилось объявление об изменениях в производстве передач. Некоторые съёмки теперь будут проходить без зрителей в зале, а какие-то и вовсе отменят. Так, по информации в пресс-релизе, приостановлено шоу "Игра". Но, по информации Super.ru, проект закрыли и в эфир ТНТ он больше не выйдет. Задействованных сотрудников уже уведомили.
Резонный вопрос — даже если приостановлены съёмки, зачем прекращать трансляцию уже отснятых выпусков? По официальной версии, шоу уже приблизилось к экватору и продюсеры приостановили эфиры, чтобы сохранить целостность ближе к финалу. Неофициальный вариант звучит гораздо правдоподобнее. Нескольких выпусков уже хватило, чтобы создать каналу кучу проблем: обвинения в плагиате формата КВН, в пропаганде ЛГБТ — странно, что программа продержалась так долго.
Фото © Instagram / dorokhovdenisofficial
Главным фриком на шоу оказался Денис Дорохов. Именно из-за его поцелуя с партнёром по команде Александром Панекиным депутат Виталий Милонов заявил, что телеканал ТНТ нужно исключить из сетки вещания. А в последнем выпуске "Игры" 34-летний юморист вовсе вышел на сцену без одежды. Команды на шоу борются за приз в 30 млн рублей, так что, должно быть, именно возможность хорошо подзаработать движет комиком. Судя по его интервью Starhit, всё так и есть.
В рамках шоу я сделал очень много экстремального, неординарного для себя. Начав играть, ты желаешь победить, иначе какой смысл заниматься этим
Мы даже ещё не считали, кто сколько получит, поэтому мне сложно понять сейчас, какой суммой я распоряжаюсь в мыслях и мечтах. У меня ипотека. Поэтому разумнее всего будет закрыть её
С выходом шоу многие пророчили КВН скорую смерть. Но, как показала практика, откровенный треш не всегда работает на пользу. По крайней мере, у нас. Теперь Маслякову точно можно расслабиться. Но есть и другая сторона медали. Такие неудачные эксперименты показывают, что спрос на такой контент как раз существует, люди свободно могут потреблять подобного рода программы на том же YouTube. Просто руководство федеральных каналов, которые получают жалобы от ревнителей нравственных ценностей, пока не готово противостоять этому давлению. Это не хорошо и не плохо, это просто данность, в которой мы живём.
WOW-news
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