Скандальное шоу "Игра" приостановили из-за треша, который устроил Дорохов с "Камызяками"

На официальном сайте холдинга "Газпром-медиа", которому принадлежит канал ТНТ, где выходит шоу "Игра", появилось объявление об изменениях в производстве передач. Некоторые съёмки теперь будут проходить без зрителей в зале, а какие-то и вовсе отменят. Так, по информации в пресс-релизе, приостановлено шоу "Игра". Но, по информации Super.ru, проект закрыли и в эфир ТНТ он больше не выйдет. Задействованных сотрудников уже уведомили.

Фото © Instagram / igra_tnt

Резонный вопрос — даже если приостановлены съёмки, зачем прекращать трансляцию уже отснятых выпусков? По официальной версии, шоу уже приблизилось к экватору и продюсеры приостановили эфиры, чтобы сохранить целостность ближе к финалу. Неофициальный вариант звучит гораздо правдоподобнее. Нескольких выпусков уже хватило, чтобы создать каналу кучу проблем: обвинения в плагиате формата КВН, в пропаганде ЛГБТ — странно, что программа продержалась так долго.

Фото © Instagram / dorokhovdenisofficial

Главным фриком на шоу оказался Денис Дорохов. Именно из-за его поцелуя с партнёром по команде Александром Панекиным депутат Виталий Милонов заявил, что телеканал ТНТ нужно исключить из сетки вещания. А в последнем выпуске "Игры" 34-летний юморист вовсе вышел на сцену без одежды. Команды на шоу борются за приз в 30 млн рублей, так что, должно быть, именно возможность хорошо подзаработать движет комиком. Судя по его интервью Starhit, всё так и есть.

В рамках шоу я сделал очень много экстремального, неординарного для себя. Начав играть, ты желаешь победить, иначе какой смысл заниматься этим Денис Дорохов

Мы даже ещё не считали, кто сколько получит, поэтому мне сложно понять сейчас, какой суммой я распоряжаюсь в мыслях и мечтах. У меня ипотека. Поэтому разумнее всего будет закрыть её Денис Дорохов