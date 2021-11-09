Вирус плюс никотин: Что такое "ковидные пальцы" и почему это чаще бывает у курильщиков

Так выглядит явление под названием "псевдообморожение". Собственно, настоящее обморожение выглядит точно так же. Пальцы синеют, возникают отёки. Всё это часто сопровождается жжением, покалыванием, мурашками. На фоне пандемии дерматологи всё чаще видят такие руки у пациентов, которые вовсе не мёрзли. Выяснилось, что так может проявляться ковид. Притом на момент посинения пальцев человек может и не подозревать, что у него коронавирус, — бывает, что ПЦР становится положительным намного позже. Так что дерматологи подчёркивают: внезапные проблемы с кожей — один из предвестников CoViD-19.