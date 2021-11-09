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Вирус плюс никотин: Что такое "ковидные пальцы" и почему это чаще бывает у курильщиков

По мнению врача, вирус не только поражает кровеносные сосуды, но и напрямую воздействует на клетки кожи.

8 ноября, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Так выглядит явление под названием "псевдообморожение". Собственно, настоящее обморожение выглядит точно так же. Пальцы синеют, возникают отёки. Всё это часто сопровождается жжением, покалыванием, мурашками. На фоне пандемии дерматологи всё чаще видят такие руки у пациентов, которые вовсе не мёрзли. Выяснилось, что так может проявляться ковид. Притом на момент посинения пальцев человек может и не подозревать, что у него коронавирус, — бывает, что ПЦР становится положительным намного позже. Так что дерматологи подчёркивают: внезапные проблемы с кожей — один из предвестников CoViD-19.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Что такое обморожение: сосуды спазмированы, кровь не поступает к тканям. Нет питания — идёт отмирание тканей. Не могу утверждать на 100%, могу только предположить, что при ковиде это происходит из-за прямого токсического действия вируса на клетки кожи

Татьяна Егорова

Дерматолог

<p>Что такое обморожение: сосуды спазмированы, кровь не поступает к тканям. Нет питания — идёт отмирание тканей. Не могу утверждать на 100%, могу только предположить, что при ковиде это происходит из-за прямого токсического действия вируса на клетки кожи</p>
<p>Что такое обморожение: сосуды спазмированы, кровь не поступает к тканям. Нет питания — идёт отмирание тканей. Не могу утверждать на 100%, могу только предположить, что при ковиде это происходит из-за прямого токсического действия вируса на клетки кожи</p>

Дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что кожные проявления ковида ложным обморожением не ограничиваются, они очень разнообразны. В этом списке — и пятна, и язвы, и пузыри.

Иногда сходят ногти в зоне роста, наверху, откуда растёт ноготь. Они отслаиваются, причём если обычно они отслаиваются у кончика ногтя, то при ковиде, начиная от основания пластины. Как будто человек отбил палец. Иногда вообще ногти сходят полностью

Татьяна Егорова

Дерматолог

<p>Иногда сходят ногти в зоне роста, наверху, откуда растёт ноготь. Они отслаиваются, причём если обычно они отслаиваются у кончика ногтя, то при ковиде, начиная от основания пластины. Как будто человек отбил палец. Иногда вообще ногти сходят полностью</p>
<p>Иногда сходят ногти в зоне роста, наверху, откуда растёт ноготь. Они отслаиваются, причём если обычно они отслаиваются у кончика ногтя, то при ковиде, начиная от основания пластины. Как будто человек отбил палец. Иногда вообще ногти сходят полностью</p>

По той же причине пациенты с ковидом часто жалуются на шокирующие темпы внезапного выпадения волос, добавила врач.

Вирус бьёт в первую очередь по быстро делящимся клеткам. Ногти быстро растут, зона роста ногтей представлена быстро делящимися клетками. Волосы выпадают по той же причине: фолликулы представлены быстро делящимися клетками

Татьяна Егорова

Дерматолог

<p>Вирус бьёт в первую очередь по быстро делящимся клеткам. Ногти быстро растут, зона роста ногтей представлена быстро делящимися клетками. Волосы выпадают по той же причине: фолликулы представлены быстро делящимися клетками</p>
<p>Вирус бьёт в первую очередь по быстро делящимся клеткам. Ногти быстро растут, зона роста ногтей представлена быстро делящимися клетками. Волосы выпадают по той же причине: фолликулы представлены быстро делящимися клетками</p>

Как отмечает журнал "Московская медицина", у клеток одного из слоёв кожи (а именно — базального слоя) тоже есть пресловутые рецепторы ACE2, которые идеально подходят "шипам" коронавирусной частицы для прикрепления и проникновения внутрь. То есть это тоже клетки-мишени. Вдобавок широко известно, что для ковида первая мишень — это клетки эндотелия, то есть внутренней выстилки кровеносных сосудов.

Внутренняя выстилка сосудов поражается, идёт отмирание сосудов, из-за этого ухудшается кровоснабжение периферических тканей

Татьяна Егорова

Дерматолог

<p>Внутренняя выстилка сосудов поражается, идёт отмирание сосудов, из-за этого ухудшается кровоснабжение периферических тканей </p>
<p>Внутренняя выстилка сосудов поражается, идёт отмирание сосудов, из-за этого ухудшается кровоснабжение периферических тканей </p>

Врач подчеркнула, что вызванная поражением сосудов сыпь, "ковидные пальцы" и прочие кожные проявления особенно часто встречаются у курящих.

У курильщиков микроциркуляция нарушена, у них капилляры и вены всё время спазмированы. Токсического действия никотина на сосуды никто не отменял. Никотин сужает кровеносные сосуды, и периферические ткани страдают. Почему у курильщиков жёлтый цвет лица: нарушено кровообращение в микроциркуляторном русле. Капилляры и венулы. Это очень-очень маленькие сосуды, которые подходят к сосочковому слою дермы. Страдают они в первую очередь. И если к этому прибавляется токсическое действие вируса, то периферия страдает полностью

Татьяна Егорова

Дерматолог

<p>У курильщиков микроциркуляция нарушена, у них капилляры и вены всё время спазмированы. Токсического действия никотина на сосуды никто не отменял. Никотин сужает кровеносные сосуды, и периферические ткани страдают. Почему у курильщиков жёлтый цвет лица: нарушено кровообращение в микроциркуляторном русле. Капилляры и венулы. Это очень-очень маленькие сосуды, которые подходят к сосочковому слою дермы. Страдают они в первую очередь. И если к этому прибавляется токсическое действие вируса, то периферия страдает полностью</p>
<p>У курильщиков микроциркуляция нарушена, у них капилляры и вены всё время спазмированы. Токсического действия никотина на сосуды никто не отменял. Никотин сужает кровеносные сосуды, и периферические ткани страдают. Почему у курильщиков жёлтый цвет лица: нарушено кровообращение в микроциркуляторном русле. Капилляры и венулы. Это очень-очень маленькие сосуды, которые подходят к сосочковому слою дермы. Страдают они в первую очередь. И если к этому прибавляется токсическое действие вируса, то периферия страдает полностью</p>

Из-за этой же проблемы с капиллярами — в зоне риска также страдающие диабетом, говорит дерматолог, только в их случае сосуды страдают не из-за ядовитого вещества, а из-за переизбытка сахара.

Наглухо заболеть: Выявлено новое опасное последствие ковида

Наглухо заболеть: Выявлено новое опасное последствие ковида

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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