Российского певца Филиппа Киркорова вместе с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией не выпустили из Дубая в связи с отсутствием ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сам исполнитель рассказал в своём "Инстаграме".

"Пропустили школу, но у нас уважительная причина. Нас вчера не посадили на рейс, потому что у нас не было ПЦР-теста", — отметил артист.

Киркоров рассказал, что 7 ноября после выступления на фестивале PaRus в ОАЭ планировал вернуться в Россию, но позже выяснилось, что авиакомпания, которой он намеревался лететь, требует для прохода на борт отрицательный ПЦР-тест. Его у поп-короля российской эстрады не оказалось. По словам певца, в ситуации виноват туроператор, не уведомивший о требованиях. В качестве извинений Киркорову и его семье предоставили виллу на сутки.