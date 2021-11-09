"Пропустили школу": Киркорова с детьми не выпустили из Дубая из-за отсутствия ПЦР-теста на ковид
По словам певца, в ситуации виноват туроператор, не уведомивший о требованиях.
Фото © Instagram / fkirkorov
Российского певца Филиппа Киркорова вместе с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией не выпустили из Дубая в связи с отсутствием ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сам исполнитель рассказал в своём "Инстаграме".
"Пропустили школу, но у нас уважительная причина. Нас вчера не посадили на рейс, потому что у нас не было ПЦР-теста", — отметил артист.
Киркоров рассказал, что 7 ноября после выступления на фестивале PaRus в ОАЭ планировал вернуться в Россию, но позже выяснилось, что авиакомпания, которой он намеревался лететь, требует для прохода на борт отрицательный ПЦР-тест. Его у поп-короля российской эстрады не оказалось. По словам певца, в ситуации виноват туроператор, не уведомивший о требованиях. В качестве извинений Киркорову и его семье предоставили виллу на сутки.
Певец добавил, что попробует выбраться из ОАЭ через Абу-Даби, где действуют другие правила.
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