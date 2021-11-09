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"Пропустили школу": Киркорова с детьми не выпустили из Дубая из-за отсутствия ПЦР-теста на ковид

По словам певца, в ситуации виноват туроператор, не уведомивший о требованиях.

9 ноября, 05:02

Фото © Instagram / fkirkorov

Российского певца Филиппа Киркорова вместе с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией не выпустили из Дубая в связи с отсутствием ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сам исполнитель рассказал в своём "Инстаграме".

"Пропустили школу, но у нас уважительная причина. Нас вчера не посадили на рейс, потому что у нас не было ПЦР-теста", — отметил артист.

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Киркоров рассказал, что 7 ноября после выступления на фестивале PaRus в ОАЭ планировал вернуться в Россию, но позже выяснилось, что авиакомпания, которой он намеревался лететь, требует для прохода на борт отрицательный ПЦР-тест. Его у поп-короля российской эстрады не оказалось. По словам певца, в ситуации виноват туроператор, не уведомивший о требованиях. В качестве извинений Киркорову и его семье предоставили виллу на сутки.

Певец добавил, что попробует выбраться из ОАЭ через Абу-Даби, где действуют другие правила.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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