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"Красиво очень ухаживал": Певица Азиза рассказала, почему не вышла замуж за Киркорова

Артист буквально заваливал исполнительницу подарками, цветами, привозил ей из Болгарии красивые кожаные вещи — платья, куртки, плащи и бижутерию.

9 ноября, 02:25
<p>Азиза и Филипп Киркоров. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQG0ZaerG7I/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">azizamuhamedova</a>, <a href="https://www.instagram.com/p/CTWsrX0qQmY/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fkirkorov</a></p>

Азиза и Филипп Киркоров. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / azizamuhamedova, fkirkorov

Певица Азиза рассказала, почему не вышла замуж за известного исполнителя Филиппа Киркорова, хотя он и осыпал её подарками и оказывал многочисленные знаки внимания. Артисты познакомились на отборочном туре музыкального конкурса в Москве.

"В 1988 году я приехала в Москву на отборочный конкурс перед Юрмалой, который проходил в останкинской студии, где снимали "Песню года". Подходит ко мне Филипп, спрашивает, как меня зовут, откуда я. Я представилась, сказала, что приехала из Ташкента. Он тогда сказал: "Ах, Азизочка, Азизочка, кто ж создал тебя такую". А я уже знала, что он Филипп Киркоров. Он обещал болеть за меня. Мне это придало сил", — призналась Азиза в эфире телеканала НТВ.

После того как певица вернулась с конкурса в Юрмале, они вновь встретились и Киркоров начал буквально заваливать её подарками, цветами, он привозил Азизе из Болгарии красивые кожаные вещи — платья, куртки, плащи и бижутерию.

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"Красиво очень ухаживал", — подчеркнула Азиза.

Киркоров даже пригласил певицу домой и познакомил с родителями. Мама певца приняла возможную невестку. Уже казалось, что дело идёт к свадьбе, но вышло иначе.

"Я приехала в Ялту на выступление, там же был Филипп. Он знал, что я там с мамой, он пришёл с ней знакомиться и сказал, что хочет на мне жениться. Моей маме Филипп очень нравился, он же как принц из сказки. Он сделал предложение, а я на это не очень бурно среагировала. Наверное, потому что мне уже нравился другой человек", — вспомнила певица.

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Ни согласия, ни официального отказа от Азизы поп-король так и не дождался. После этого Киркоров стал мужем Аллы Пугачёвой.

Ранее Николай Басков попросил Киркорова включить его в своё завещание.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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