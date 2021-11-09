Певица Азиза рассказала, почему не вышла замуж за известного исполнителя Филиппа Киркорова, хотя он и осыпал её подарками и оказывал многочисленные знаки внимания. Артисты познакомились на отборочном туре музыкального конкурса в Москве.

"В 1988 году я приехала в Москву на отборочный конкурс перед Юрмалой, который проходил в останкинской студии, где снимали "Песню года". Подходит ко мне Филипп, спрашивает, как меня зовут, откуда я. Я представилась, сказала, что приехала из Ташкента. Он тогда сказал: "Ах, Азизочка, Азизочка, кто ж создал тебя такую". А я уже знала, что он Филипп Киркоров. Он обещал болеть за меня. Мне это придало сил", — призналась Азиза в эфире телеканала НТВ.

После того как певица вернулась с конкурса в Юрмале, они вновь встретились и Киркоров начал буквально заваливать её подарками, цветами, он привозил Азизе из Болгарии красивые кожаные вещи — платья, куртки, плащи и бижутерию.

"Красиво очень ухаживал", — подчеркнула Азиза.

Киркоров даже пригласил певицу домой и познакомил с родителями. Мама певца приняла возможную невестку. Уже казалось, что дело идёт к свадьбе, но вышло иначе.

"Я приехала в Ялту на выступление, там же был Филипп. Он знал, что я там с мамой, он пришёл с ней знакомиться и сказал, что хочет на мне жениться. Моей маме Филипп очень нравился, он же как принц из сказки. Он сделал предложение, а я на это не очень бурно среагировала. Наверное, потому что мне уже нравился другой человек", — вспомнила певица.

Ни согласия, ни официального отказа от Азизы поп-король так и не дождался. После этого Киркоров стал мужем Аллы Пугачёвой.