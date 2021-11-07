"Я собрала его разбитую душу": Исповедь последней любви диктора Игоря Кириллова

Диктор Игорь Кириллов, чей спокойный внушительный голос много лет завораживал зрителей, умер 30 октября в возрасте 89 лет. Свой последний день рождения — 14 сентября — он отметил в больнице. Рядом с ведущим была его вторая жена Татьяна, которая в эфире программы "Пусть говорят" рассказала их историю любви и борьбы.

Слева — Татьяна, вторая жена Игоря Кириллова. Фото © YouTube / "Пусть говорят"

Аховой ситуация стала в ночь с девятого на десятое сентября. Он криком кричал от боли в ноге. <...> Было принято решение срочно ехать в Боткинскую больницу. Его осмотрели и через десять минут отправили в реанимационное отделение на обследование. И врач объяснил самые опасные для жизни Игоря Леонидовича моменты. Это был тромб в артерии и подколенная аневризма — мина замедленного действия Татьяна Кириллова, вдова

Фото © YouTube / "Пусть говорят"

Игорю Леонидовичу ампутировали ногу, но это его не сломило. С супругой они планировали, что преодолеют все невзгоды и на 90-летие диктора закружатся в танце. Однако вскоре у пациента началось кровотечение кишечника из-за геморроидального узла, а потом подтвердился тест на ковид. Организм не выдержал.

Когда это всё произошло, я вселила в него надежду, что у него будет протез, он будет ходить. У него всё получалось, он уже стал вставать, с ходунками делал по пять шагов вперёд и обратно. <...> Он хотел жить! Он дал мне слово, что на девяностолетие мы будем танцевать вальс Татьяна Кириллова, вдова

Фото © YouTube / "Пусть говорят"

Игорь Леонидович и Татьяна Александровна, которая торговала в киоске, познакомились ещё в 2008-м, но сблизились в 2011-м. А ещё через два года оформили брак. Ему был 81 год, ей — 45, но разница в возрасте ни на миг не стала препятствием. "Это произошло 10 декабря 2013 года. Его слова были такими: "Ты будешь моей женой?" И у меня даже тени сомнения не было. Я говорю: "Ты ещё спрашиваешь? Естественно, да", — поделилась вдова.

Фото © YouTube / "Пусть говорят"

В 2004 году, после 50 лет совместной жизни, диктор потерял первую жену Ирину, которую знал со школы. Смерть супруги стала суровым ударом. До сих пор её фото стоят на видных местах в квартире Игоря Леонидовича. С сыном Всеволодом отношения не складывались, дочь Анна много лет жила в Германии. К моменту знакомства с Татьяной Игорь Кириллов был очень одинок, и она стала его путеводной звездой, согревая и спасая от меланхолии и ипохондрии.

Мы спасали друг друга. Он дал мне спокойствие, надежду. А я вселяла в него веру, что жизнь продолжается, что жить надо. За три года мне удалось собрать его разбитую душу в единый комок. До этого он испытывал жуткое одиночество, душа была раздавлена. И мне понадобилось три года, чтобы восстановить этот огонёк Татьяна Кириллова, вдова

С первой женой Ириной. Фото © YouTube / "Пусть говорят"

В 2011 году Всеволод, который занимался организацией сафари в Африке, погиб от приступа панкреатита в Камеруне. И только после его похорон ведущий увидел внуков. По словам Татьяны, диктор много лет молил у Бога прощения за то, что так и не смог наладить связь с сыном. С Анной Игорь Леонидович общался до последнего, но дочь не смогла приехать на его похороны. Внуки с дедушкой проститься тоже не пришли.