Разорение, голод, рак: 97-летний победитель шоу "Голос 60+" Михаил Серебряков рассказал о своих настоящих победах Так повелось, что о ветеранах мы вспоминаем только ближе к майским. В этом не очень приятно признаваться, но один из них заставил говорить и думать о нём сейчас. 8 ноября, 21:40 Кадр из видео YouTube / Голос / The Voice Russia

97-летний Михаил Серебряков в этом году выиграл "Голос", и это лишь одна победа на его долгом пути, о котором он рассказал в СМИ. Это тот случай, когда слушаешь человека в возрасте и отчаянно не хочешь думать о том, что это закат. Михаил Ерофеевич повидал много плохого, так что и его победа в конкурсе смотрится лишь как маленькая яркая вспышка, каких он заслуживает ещё сотню.

Всё логично

Кадр из видео YouTube / Голос / The Voice Russia

Признаться, когда этот старик появился на "слепых", казалось, что это задумка продюсеров с давлением на жалость. Но потом он запел. Повернулись все четверо: Газманов, Леонтьев, Вайкуле и Намин. К последнему куплету все они слушали его уже стоя. Нет, Серебряков не был выдающимся вокалистом, но его манера исполнения и эмоции, которые он дарил со сцены, сразу выделили его из числа остальных участников. Он дошёл до финала, и зрители проголосовали за него. Всё логично. Но легко не было, особенно его родным, которые переживали за деда больше, чем он сам. 97 лет всё-таки...

Мурашки

Кадр из видео YouTube / Голос / The Voice Russia

Это не главная победа его жизни, а просто красивый бантик в финале. Сам же путь Серебрякова — путь человека, который является живым носителем памяти о наших предках. Он и в своём голосе пронёс эту историю. "Так сейчас уже никто не поёт, — говорил Газманов со слезами на глазах. — Спасибо вам большое за это!" Тем сильнее мурашки от его рассказов о том, как они застали войну в Ленинграде, как пережили голод, как их "резали японцы", как их сжигали в танках. А ещё — как он совершил творческое самоубийство и не жалеет об этом. Не по себе становится не от самих воспоминаний, а от того, что мы не такие. Что почти растеряли простые, но очень важные ценности.

Семья

Кадр из видео YouTube / О Жизни

Мама Серебрякова была безграмотной женщиной. Она родила пятерых детей, но выжили только двое. В школу она пошла вместе с Мишей. Он утром ходил, она — по вечерам. За три года они научились читать и писать. "Кстати, она хорошо читала на латыни — их учили ещё при царе, — вспоминает Серебряков. — Отца моего не стало, когда мне было два года. Он пришёл больной с Первой мировой войны, которую прошёл от начала и до конца, и вскоре умер. Мать работала в колхозе и одна тянула детей".

Кадр из видео YouTube / О Жизни

На голод Серебряков не жалуется. Выжили, и это главное. Хлеб не всегда, но был. Спать ложились пораньше. Дружили с другими колхозниками и как-то прокручивались. Всё хорошо в общем... Только за этим "всё хорошо" стоит вполне обеспеченное прошлое. Дед Михаила был управляющий какого-то барона, землю имел. Был крепким середняком. И всё это рухнуло, они оказались в другой жизни, на других позициях. Но ропота не было, было смирение. Иначе бы не выжили. Все помогали друг другу.

Деревенские дети, когда видят, что родители мучаются, берутся за любую посильную работу. Мы любили мать, знали её трудности. Она мне даже сейчас снится часто. Помогали мы и колхозу… Вот учебный год начинается, а мы то картофель копаем, то лён полем, то лошадей гоним на пастбище. Мы всю колхозную технологию знали Михаил Серебряков

Кадр из видео YouTube / О Жизни

А завтра война

Он довольно поздно понял, что у него есть приличные вокальные данные. Все знали, что парень голосистый, но значения этому не придавали. "Просто кто-то за столом однажды сказал: "Ерофеич, спой". Я так спел, что аж лампочка лопнула…" — с этими мыслями он и укатил на фронт. Попал в Ленинград.

22 июня мы с товарищами гуляли на Марсовом поле, когда стало известно, что началась война. Мы, конечно, рвались на фронт, но нам сказали, что мы ещё малы для этого, и в ночь на 23 июня нас эшелоном отправили на Урал, на металлургический комбинат имени Серова Михаил Серебряков

Кадр из видео YouTube / О Жизни

Потом их перекинули обратно на фронт. Он стал командиром противотанковой самоходной установки СУ-100. Победу встречал на Дальнем Востоке. Там и получил ранение, когда чистил пушку. Вспоминает об этом и рукой отмахивается, мол, шальной снаряд застрял... Про японских солдат вспоминает с отвращением.

А знаете, какая у них тактика была поганая? Они любили вырезать. Стоит часовой, например, охраняет склад, так вот, гад нападал на него и ножом. К счастью, не было у меня стычек с японцами. Я танкист, а нас не убивают — нас сжигают. Броня у нас — как нас убьёшь? Михаил Серебряков

А душа поёт

После войны он сделал себе карьеру, стал директором завода в Новгородской области. В свободное от работы время восстанавливал церковь Николая Чудотворца. Это всё мама заложила в его душу, когда он ещё был пацаном. Хотя за веру в Бога тогда расстреливали. В 1949 году Серебряков женился на женщине, с которой прожил вместе 65 лет. Примерно в то же время в нём стало просыпаться творческое начало. Его заметила руководитель хора Ленинградской консерватории. Предложила ему попробовать поступить.

Я пришёл, рассказал всё жене, а она ответила так: "Давай разведёмся, и иди в консерваторию". Я обалдел… И знаете что? Правильно она тогда сказала. Что бы я делал? Песни распевал? Она была крестьянкой, и я был таким же. Ну и в итоге мы прожили вместе 65 лет — жены не стало в 2014 году Михаил Серебряков

Кадр из видео YouTube / Голос / The Voice Russia

Тем не менее он продолжал петь. На отдыхе, на войне… Песня — это состояние его души. Ну его это! Умирать будет, а петь не перестанет. Секрет своего долголетия объясняет тем же. А ещё правильным подходом к питанию. Говорит, надо следить за кишечником. Мол, это зеркало организма.

У меня был рак, я его победил. И, во-вторых, мужику мужиком быть надо. Если что-то решил сделать — иди до конца Михаил Серебряков

Авторы Василий Климов