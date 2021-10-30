Градский выгнал из студии участницу "Голоса" за то, что она испортила его любимую песню Даже Дмитрий Нагиев, который обычно утешает выбывших конкурсантов, признал, что исполнительница никого не слушает. 30 октября, 13:39 Кадр из видео. YouTube / "Голос" / The Voice Russia

Александр Градский попросил покинуть площадку Маргариту Колотилину, которая стала доказывать, что её интерпретация особенная, а наставники просто её не поняли. 42-летняя уроженка Читинской области исполнила песню Аркадия Островского "Я тебя подожду" ("А за окном то дождь, то снег"), но сделала это в своеобразной манере, чем вызвала гнев Александра Борисовича. Хотя эта перепалка и произошла в ироничной форме, но очевидно, что Градскому и другим членам жюри явно не понравились исполнение и поведение участницы.

Неправильная нота!

Кадр из видео. YouTube / "Голос" / The Voice Russia

"Казалось бы, простенькие ноты, а ведь написаны они были гениальным человеком..." — попытался объяснить Градский и стал напевать мелодию сам. Но Маргарита не стала слушать, а попыталась выдать свою версию. Опять. "Неправильная нота! — отрезал наставник. — Как не стыдно?! Уходите отсюда сейчас же! Такая красивая женщина, и поёт не те ноты..."

Кадр из видео. YouTube / "Голос" / The Voice Russia

Участница тем не менее решила пояснить, что её интерпретация достойна внимания. "Я знаю, что нота неправильная, но я люблю, когда мелодия чуть-чуть играет..." — сказала Колотилина. "А вот Островскому это бы не понравилось, и мне тоже. Спасибо вам большое", — прекратил дискуссию Градский.

Никого не слушает

Кадр из видео. YouTube / "Голос" / The Voice Russia

За кулисами вокалистка продолжила дискуссию, но уже с Дмитрием Нагиевым. Впрочем, ведущий честно объяснил Маргарите, в чём её беда. "Ну что же даже в конце не произошло, я такую ноту вытянула длинную, высокую, мне хотелось так..." — стала объяснять участница конкурса на выходе. "Твоя беда в том, что ты про себя всё знаешь и никого не слушаешь", — вынес окончательный приговор Нагиев. Примечательно, что на официальном канале YouTube так и не появилось интервью с Колотилиной, хотя у всех остальных они есть.

Итого

Кадр из видео. YouTube / "Голос" / The Voice Russia

Это был четвёртый выпуск юбилейного сезона "Голоса", в котором всё ещё идут "слепые" прослушивания. Наставники очень медленно набирают себе команды, в каждой из которых должно быть в итоге по 12 человек. В этот раз только к двоим из восьми участников повернулись сразу все судьи — к Ольге Баландой из Татарстана и Ернару Садирбаеву из Казахстана. Фаворитом 10-го сезона, судя по просмотрам, является Иван Харьковский , который выбрал команду Леонида Агутина. Ему 32 года, и до "Голоса" он пел на улицах.

Да, число просмотров не всегда отображает реальное отношение зрителей к исполнителям — у той же девочки со стаканом их число приблизилось к 1,5 млн, но там дело в том, что у неё самой несколько миллионов подписчиков на YouTube. Главным же показателем шоу, конечно, являются мурашки Пелагеи. Давно известно, если она показывает Билану, что выступление вызывает у неё именно такую реакцию, то как минимум этот вокалист будет в финале. В случае с Харьковским мурашки у Пелагеи были.

Авторы Василий Климов