Та самая девочка со стаканчиком выросла, разбогатела и теперь покоряет взрослый "Голос" Годы идут, и два вокальных конкурса — для детей и взрослых — соединяются естественным образом. 23 октября, 10:51 Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, VK / Арина Данилова

Арине Даниловой 17 лет. В детском "Голосе" она участвовала, когда ей было девять. Её номер был одним из самых ярких в истории детской франшизы: девочка спела песню Quizás, quizás, quizás под необычный аккомпанемент — бумажный стаканчик из-под кофе.

Как это было

В 2014 году к Арине повернулись все судьи, и она выбрала Пелагею. В этот раз Данилова решила исполнить ту же песню всё с тем же стаканчиком. Но, несмотря на то что вокальные данные у девушки заметно улучшились, к ней повернулись только двое — Пелагея и Агутин.

— Благодаря вам пришло осознание, что прошло так много лет. Я знаю, что ты очень популярна в "ТикТоке" Пелагея

Арина популярна не только в "ТикТоке", но и на YouTube, где, по данным SocialBlade, девушка только от просмотров её видеороликов получает от $11 до $174 тыс в месяц. За девять лет она очень успешно коммерциализировала свою узнаваемость, полученную на детском шоу. Участие в "Голосе" взрослом для неё, равно как и для других выросших деток, лишь ещё один способ поддержать свою медийность.

Крен

Наверное, в этом нет ничего плохого, это естественные процессы, но всё-таки "Голос" — вокальный конкурс, и участники должны не только уметь делать шоу, но и петь. В случае с Ариной у неё явный прогресс, но сама себя она видит больше как блогера. Да, она поёт и даже записывает свои песни, но большую часть времени всё-таки тратит именно на подготовку своих шоу. Собственно, номер, с которым она стала знаменитой, имеет вокальную составляющую постольку поскольку… Да и придуман он был не Ариной, а подсмотрен у Анны Кендрик в клипе 2012 года под названием Cups . Этот ролик собрал более 600 млн просмотров.

Эксперимент

В первом сезоне Даниловой не удалось добраться до финала — Пелагея отсеяла её на этапе поединков. На этот раз Арина не пошла в команду к Пелагее и решила "поэкспериментировать" с Леонидом Агутиным. Как метко предположила одна из зрительниц шоу, можно "немного" подождать и попробовать себя в более возрастном "Голосе".

Через 43 года: Арина приходит на "Голос 60+" с этой же песней и стаканчиком😃 Kate Cat Соцсети

Тренд

Мы наблюдаем новый тренд: участники из детского "Голоса" становятся взрослыми и, по сути, соединяют два рейтинговых шоу. Для Первого канала это отличный способ привлечь новую аудиторию из YouTube, Instagram и TikTok. Готовы ли к этому зрители и жюри, покажет время. Здесь есть риск: для новой аудитории нужен новый репертуар. И если для Билана фраза "попасть в реки" (на сленге тиктокеров — оказаться в списке рекомендованных видео) вполне знакома, то для Александра Градского это другая планета, он сам сказал, что "слишком стар для всех этих стар..." Впрочем, как мы помним из предыдущих выпусков, он уже обещал спеть дуэтом с Моргенштерном.

Итого

В 10-й сезон продолжаются слепые прослушивания. Наставники ещё не набрали себе нужное количество участников. Третий выпуск закончился словами всё того же Александра Борисовича: "Ребят, идёмте уже домой, что-то мы засиделись". По всей видимости, материал на первые три выпуска отсняли за один день. Логичным будет предположить, что следующие "слепые" будут бодрее.

Авторы Василий Климов