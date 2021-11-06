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18-летняя участница "Голоса" смутила Нагиева слишком откровенным комплиментом и нарядом

Участница конкурса вывела брутального телеведущего из равновесия вопросами о парфюме. Как Нагиев избежал неловкой ситуации и на что надеется исполнительница.

6 ноября, 18:01
<p>Фото © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3evp45_HFR8&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81/TheVoiceRussia" target="_blank" rel="noopener noreferrer">youtube.com / "Голос"</a></p>

Фото © youtube.com / "Голос"

Слепые прослушивания 10-го сезона шоу "Голос" приближаются к завершению. В следующую пятницу команды должны быть укомплектованы полностью. Но уже сейчас есть команда-фаворит, где собралось больше всего сильных участников, и это не команда Александра Градского, как было в первых трёх сезонах телепроекта.

Подкат

Елизавете Шариповой из Новосибирска всего 18 лет, но выглядит и ведёт себя эта девушка как вполне себе бывалая львица. Девушка прекрасно исполнила песню The Beatles Oh, Darling. К ней повернулись Пелагея и Агутин, но манеру исполнения, тембр и мастерство отметили все наставники.

Фото © youtube.com / "Голос"

Фото © youtube.com / "Голос"

Лиза — перфекционистка и сама признаётся, что всегда говорит то, что думает. Так и случилось после выступления во время разговора с Дмитрием Нагиевым. Пока ведущий подбирал слова, чтобы дать Лизе напутствие, та перебила его, выдав: "От вас так вкусно пахнет..."

— Это мой естественный запах, представляешь, да?.. Никак не могу от него избавиться. Уже и чесноком тёрся... Ни-че-го.

Дмитрий Нагиев

<p>— Это мой естественный запах, представляешь, да?.. Никак не могу от него избавиться. Уже и чесноком тёрся... Ни-че-го.</p>
<p>— Это мой естественный запах, представляешь, да?.. Никак не могу от него избавиться. Уже и чесноком тёрся... Ни-че-го.</p>

Импульс

Было видно, что даже бывалый Казанова Нагиев немного растерялся и несколько секунд всматривался в эту "наглую девчонку". Впрочем, с её стороны это не был осознанный прагматичный расчёт. Девушка явно выдала свои эмоции случайно, как раз потому, что привыкла говорить то, что на уме.

Фото © youtube.com / "Голос"

Фото © youtube.com / "Голос"

Смущение Нагиева тоже можно понять. Хоть и холостяк, но 54-летний... Слишком уж юная девчонка, хоть наряд и был подобран слишком смело: Лиза явно решила не отягощать свой образ нижним бельём, и это бросалось в глаза. Ведущий по-отечески поправил ей пиджак, погладил спину и отправил готовиться к следующему туру.

Итого

Фото © youtube.com / "Голос"

Фото © youtube.com / "Голос"

Это были предпоследние слепые прослушивания. На следующей неделе команды должны быть укомплектованы. Пока больше всего сильных участников у Леонида Агутина, а меньше всего — у Пелагеи. Александр Градский в этом сезоне традиционно отдаёт предпочтение артистам с классическим репертуаром, а Дмитрий Билан собирает и тех и других. В копилке последнего оказались самые яркие участницы этого выпуска — Ольга и Любовь Кузнецовы, сёстры-близнецы. Удивительно, но у них абсолютно разные голоса, что лишь добавляет красок в их выступления.

Зря не повернулись

Фото © youtube.com / "Голос"

Фото © youtube.com / "Голос"

Был в этом выпуске и наставнический провал: никто из жюри не повернулся к Глебу Заблещу, чьё выступление зрители признали одним из самых ярких. Парень спел песню "Молния", но при этом виртуозно играл на аккордеоне и танцевал не в ущерб вокалу. Было видно, что во время выступления у него случилась техническая проблема — выпал наушник. Трудно сказать, повлияло ли это на итог, но все судьи единогласно признали, что они зря не повернулись.

Градский выгнал из студии участницу "Голоса" за то, что она испортила его любимую песню

Градский выгнал из студии участницу "Голоса" за то, что она испортила его любимую песню

Авторы
Василий Климов
Василий Климов

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