18-летняя участница "Голоса" смутила Нагиева слишком откровенным комплиментом и нарядом Участница конкурса вывела брутального телеведущего из равновесия вопросами о парфюме. Как Нагиев избежал неловкой ситуации и на что надеется исполнительница. 6 ноября, 18:01 Фото © youtube.com / "Голос"

Слепые прослушивания 10-го сезона шоу "Голос" приближаются к завершению. В следующую пятницу команды должны быть укомплектованы полностью. Но уже сейчас есть команда-фаворит, где собралось больше всего сильных участников, и это не команда Александра Градского, как было в первых трёх сезонах телепроекта.

Подкат

Елизавете Шариповой из Новосибирска всего 18 лет, но выглядит и ведёт себя эта девушка как вполне себе бывалая львица. Девушка прекрасно исполнила песню The Beatles Oh, Darling. К ней повернулись Пелагея и Агутин, но манеру исполнения, тембр и мастерство отметили все наставники.

Лиза — перфекционистка и сама признаётся, что всегда говорит то, что думает. Так и случилось после выступления во время разговора с Дмитрием Нагиевым. Пока ведущий подбирал слова, чтобы дать Лизе напутствие, та перебила его, выдав: "От вас так вкусно пахнет..."

— Это мой естественный запах, представляешь, да?.. Никак не могу от него избавиться. Уже и чесноком тёрся... Ни-че-го. Дмитрий Нагиев

Импульс

Было видно, что даже бывалый Казанова Нагиев немного растерялся и несколько секунд всматривался в эту "наглую девчонку". Впрочем, с её стороны это не был осознанный прагматичный расчёт. Девушка явно выдала свои эмоции случайно, как раз потому, что привыкла говорить то, что на уме.

Смущение Нагиева тоже можно понять. Хоть и холостяк, но 54-летний... Слишком уж юная девчонка, хоть наряд и был подобран слишком смело: Лиза явно решила не отягощать свой образ нижним бельём, и это бросалось в глаза. Ведущий по-отечески поправил ей пиджак, погладил спину и отправил готовиться к следующему туру.

Итого

Это были предпоследние слепые прослушивания. На следующей неделе команды должны быть укомплектованы. Пока больше всего сильных участников у Леонида Агутина, а меньше всего — у Пелагеи. Александр Градский в этом сезоне традиционно отдаёт предпочтение артистам с классическим репертуаром, а Дмитрий Билан собирает и тех и других. В копилке последнего оказались самые яркие участницы этого выпуска — Ольга и Любовь Кузнецовы, сёстры-близнецы. Удивительно, но у них абсолютно разные голоса, что лишь добавляет красок в их выступления.

Зря не повернулись

Был в этом выпуске и наставнический провал: никто из жюри не повернулся к Глебу Заблещу, чьё выступление зрители признали одним из самых ярких. Парень спел песню "Молния", но при этом виртуозно играл на аккордеоне и танцевал не в ущерб вокалу. Было видно, что во время выступления у него случилась техническая проблема — выпал наушник. Трудно сказать, повлияло ли это на итог, но все судьи единогласно признали, что они зря не повернулись.

Авторы Василий Климов