Диетолог рассказала о "мультивитаминной бомбе" для укрепления иммунитета

Ягоды облепихи содержат в себе целый набор полезных для организма элементов, а витамина С в них и вовсе больше, чем в тех же цитрусовых. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала врач-диетолог Ирина Рыль.

"Эта ягода — мультивитаминная бомба. Витамина С в ней больше, чем в цитрусовых. Также содержит витамины А, Е, В1, В2, В3, В6, В9, Е, РР", — рассказала она.

По словам диетолога, за счёт каротиноидов и флавонидов, которые входят в состав облепихи, ягода отлично подходит для укрепления иммунитета и противодействия воспалительным процессам. Не менее полезно и облепиховое масло, которое помогает при кожных заболеваниях и геморрое.

"Ягоды облепихи запускают выработку серотонина (гормона удовольствия), снижают свёртываемость крови", — добавила Рыль.