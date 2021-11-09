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Диетолог рассказала о "мультивитаминной бомбе" для укрепления иммунитета

Помимо прочего, этот плод помогает при заболеваниях кожи и воспалительных процессах.

9 ноября, 05:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ягоды облепихи содержат в себе целый набор полезных для организма элементов, а витамина С в них и вовсе больше, чем в тех же цитрусовых. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказала врач-диетолог Ирина Рыль.

"Эта ягода — мультивитаминная бомба. Витамина С в ней больше, чем в цитрусовых. Также содержит витамины А, Е, В1, В2, В3, В6, В9, Е, РР", — рассказала она.

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По словам диетолога, за счёт каротиноидов и флавонидов, которые входят в состав облепихи, ягода отлично подходит для укрепления иммунитета и противодействия воспалительным процессам. Не менее полезно и облепиховое масло, которое помогает при кожных заболеваниях и геморрое.

"Ягоды облепихи запускают выработку серотонина (гормона удовольствия), снижают свёртываемость крови", — добавила Рыль.

При этом медик предупредила: облепиха нередко может вызывать аллергические реакции. Кроме того, её следует с осторожностью принимать людям с камнями в почках и желчном пузыре.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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