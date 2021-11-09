Каждый четвёртый россиянин во время нерабочих дней посетил театр или музей

Каждый четвёртый россиянин в период нерабочих дней посещал музеи и театры. Об этом говорится в исследовании сервиса городской мобильности "Ситимобил" и каршеринга "Ситидрайв" совместно с ResearchMe (есть в распоряжении Лайфа).

Самым популярным музеем в Москве стала Третьяковская галерея. Всего же в столице и Санкт-Петербурге количество поездок в музеи в нерабочие дни выросло на 20% в сравнении с предшествовавшим периодом. При этом 24% опрошенных заявили, что учреждения культуры во время нерабочих дней тоже нужно было закрыть.

В целом, по данным исследования, 89% россиян во время вынужденных выходных не сидели дома, а вели активный образ жизни. 79% граждан провели этот период в своём городе, 13% поехали на дачу или в другой город. 3% и вовсе отправились за границу.

Также во время нерабочих дней увеличился спрос на услуги доставки. Каждый десятый респондент полностью перешёл на доставку продуктов и других товаров на дом ради сокращения социальных контактов. 20% стали чаще заказывать готовую еду и продукты, но при этом продолжали ходить в магазины.