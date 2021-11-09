Названа возможная стоимость полёта на аэротакси в Москве

Стоимость поездки на аэротакси в Москве может составить около 200 рублей за один километр. Об этом в кулуарах бизнес-конференции "Национальная технологическая революция 20.35" рассказал руководитель компании Hover, которая занимается разработкой дронов-такси, Александр Атаманов.

По его словам, первоначально предполагалось, что из-за более быстрой перевозки и отсутствия водителя полёт будет обходиться дешевле обычного такси — примерно в 20 рублей за километр.

"Однако из-за роста инфляции мы вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель и поднять ценник на полёты — до 200 рублей за километр", — цитирует Атаманова ТАСС.