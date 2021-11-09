Названа возможная стоимость полёта на аэротакси в Москве
Запуск нового вида транспорта в столице запланирован на 2023–2025 годы.
Скриншот из видео © YouTube / AeroJunkY
Стоимость поездки на аэротакси в Москве может составить около 200 рублей за один километр. Об этом в кулуарах бизнес-конференции "Национальная технологическая революция 20.35" рассказал руководитель компании Hover, которая занимается разработкой дронов-такси, Александр Атаманов.
По его словам, первоначально предполагалось, что из-за более быстрой перевозки и отсутствия водителя полёт будет обходиться дешевле обычного такси — примерно в 20 рублей за километр.
"Однако из-за роста инфляции мы вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель и поднять ценник на полёты — до 200 рублей за километр", — цитирует Атаманова ТАСС.
Предприниматель объяснил, что в стоимость поездки входит цена на электричество, аренда площадок, техобслуживание и ряд других факторов. Запуск производства дронов-такси планируется в Москве, нескольких российских регионах, а также за границей. Полёты над столицей компания обещает начать уже в 2023–2025 годах.
Напомним, впервые прототип летающего дрона-такси российского стартапа Hover представили на малой арене "Лужников" в Москве в начале этого года.
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