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Названа возможная стоимость полёта на аэротакси в Москве

Запуск нового вида транспорта в столице запланирован на 2023–2025 годы.

9 ноября, 06:10
<p>Скриншот из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/channel/UCp18yFOgQAS5xARw2u4oK_Q" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AeroJunkY</a></p>

Скриншот из видео © YouTube / AeroJunkY

Стоимость поездки на аэротакси в Москве может составить около 200 рублей за один километр. Об этом в кулуарах бизнес-конференции "Национальная технологическая революция 20.35" рассказал руководитель компании Hover, которая занимается разработкой дронов-такси, Александр Атаманов.

По его словам, первоначально предполагалось, что из-за более быстрой перевозки и отсутствия водителя полёт будет обходиться дешевле обычного такси — примерно в 20 рублей за километр.

"Однако из-за роста инфляции мы вынуждены были пересмотреть свою бизнес-модель и поднять ценник на полёты — до 200 рублей за километр", — цитирует Атаманова ТАСС.

Назад в будущее. Для чего в России сделали летающее такси

Назад в будущее. Для чего в России сделали летающее такси

Предприниматель объяснил, что в стоимость поездки входит цена на электричество, аренда площадок, техобслуживание и ряд других факторов. Запуск производства дронов-такси планируется в Москве, нескольких российских регионах, а также за границей. Полёты над столицей компания обещает начать уже в 2023–2025 годах.

Напомним, впервые прототип летающего дрона-такси российского стартапа Hover представили на малой арене "Лужников" в Москве в начале этого года.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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