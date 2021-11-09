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В Раде назвали Путина единственным спасением Зеленского

По мнению депутата, украинский народ будет благодарен своему президенту, если тот обратится за помощью к российскому лидеру.

9 ноября, 05:36
<p>Владимир Зеленский. Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-d-4177" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © Офис президента Украины

Правление президента Украины Владимира Зеленского закончится фатальным страхом и падением, поэтому у главы государства есть только два пути: союз с Россией либо арест и тюрьма, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

По его мнению, украинский лидер вместе со своей командой совершил множество ошибок и преступлений. В частности, он уволил бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова — свою "опору и защитника". Кива считает, что Зеленский стал президентом именно благодаря главе МВД. По словам депутата, Аваков сейчас собирает противников главы Незалежной, чтобы отстранить его от должности.

"Шанс Зеленского сегодня в [президенте России Владимире] Путине. Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию — да, это Владимир Владимирович Путин. И я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины", написал Кива в "Фейсбуке".

Депутат подчеркнул, что украинский народ будет благодарен своему президенту, если он обратится за помощью к Путину. Союз с Россией решит многие проблемы страны, уверен Кива. Кроме того, российский президент сможет помочь Зеленскому "спокойно править без внешних и внутренних противников", добавил парламентарий.

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Ранее украинский политик спрогнозировал капитуляцию Киева после встречи Зеленского с Путиным. По мнению Александра Турчинова, у лидеров двух государств слишком разные "весовые категории", поэтому такие переговоры "очень опасны".

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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