Правление президента Украины Владимира Зеленского закончится фатальным страхом и падением, поэтому у главы государства есть только два пути: союз с Россией либо арест и тюрьма, заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

По его мнению, украинский лидер вместе со своей командой совершил множество ошибок и преступлений. В частности, он уволил бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова — свою "опору и защитника". Кива считает, что Зеленский стал президентом именно благодаря главе МВД. По словам депутата, Аваков сейчас собирает противников главы Незалежной, чтобы отстранить его от должности.

"Шанс Зеленского сегодня в [президенте России Владимире] Путине. Единственный человек, который в принципе может оградить и решить сложившуюся сегодня для президента Украины ситуацию — да, это Владимир Владимирович Путин. И я больше чем уверен, что именно эту игру сыграет президент Украины", — написал Кива в "Фейсбуке".

Депутат подчеркнул, что украинский народ будет благодарен своему президенту, если он обратится за помощью к Путину. Союз с Россией решит многие проблемы страны, уверен Кива. Кроме того, российский президент сможет помочь Зеленскому "спокойно править без внешних и внутренних противников", добавил парламентарий.