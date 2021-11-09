СК прекратил дело об уклонении от налогов против красноярского бизнесмена Быкова

По версии следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года Быков заключил безвозмездные соглашения с двумя иностранными компаниями, которые уступали ему права требования долга у трёх юридических лиц. Данные организации погасили задолженности в общем размере свыше 467 млн рублей, а Быков не заплатил налоги на сумму более 60 млн рублей.

Напомним, Анатолий Быков обвинялся в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. По версии следствия, они были членами его преступной группировки. Бизнесмен был задержан 7 мая 2020 года, на следующий день суд отправил его под арест. Следствие уточняло, что члены банды Быкова причастны к убийству криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году, Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году. 7 сентября суд приговорил Быкова к 13 годам колонии. Гособвинение запрашивало больше — 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима. Сейчас защита работает над обжалованием приговора.