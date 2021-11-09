Visa посчитала, что лишь 0,2% россиян полностью способны противостоять мошенникам

Только 0,2% россиян наверняка знают, какую информацию о банковской карте и кому можно предоставлять, а также как понять, что сайт безопасен. Об этом говорится в исследовании международной платёжной системы Visa, пишет РБК.



Авторы опроса просили респондентов назвать правила безопасного использования карт. Хотя бы один способ указали 90% опрошенных. При этом лучше всего знакомы с этими правилами те, кто уже имел опыт общения со злоумышленниками, а хуже всего — люди моложе 25 лет.

"Подавляющее большинство респондентов владеют информацией лишь частично, что делает их уязвимыми перед мошенниками и использованием приёмов социальной инженерии", — говорится в исследовании.

Чаще всего россияне (15%) были готовы раскрыть человеку, представившемуся сотрудником банка, реквизиты карт и личную информацию. При этом 54% респондентов знают, что эти сведения нельзя сообщать.

Самым эффективным способом защиты платёжных данных участники опроса назвали двухфакторную аутентификацию — 55%. Однако наиболее распространённым методом оказались одноразовые коды — 74%. Но только каждый четвёртый доверяет им и считает их действенными. 12% респондентов и вовсе полагают, что эффективных способов защиты данных не существует.