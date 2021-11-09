Тушканчиков из Московского зоопарка уложили в спячку в холодильник. Видео © Московский зоопарк

В Московском зоопарке тушканчики набрали достаточный вес и уснули на зиму. Об этом в пресс-службе учреждения рассказали Лайфу. Там отметили, что несколько месяцев зверьки проведут в деревянных ящиках, помещённых в холодильник. И это считается для них нормой. Именно в холодильнике для тушканчиков удаётся поддерживать комфортные условия сна.

"Дело в том, что в природе у тушканчиков довольно сложный процесс подготовки к зимовке: они вырывают себе глубокую нору, в которой зимовальная камера находится ниже точки промерзания почвы. В течение зимы температура внутри практически не изменяется. Подобные условия удаётся сымитировать в холодильнике", — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Каждую неделю зоологи смотрят, всё ли у зверьков в порядке. Тушканчиков взвешивают, проверяют, достаточно ли в них массы, чтобы проспать до весны. Если вдруг оказывается, что грызун сильно похудел, его будят и откармливают. Перед спячкой большие зверьки могут весить около 400 граммов. За время зимы они могут потерять порядка четверти веса. В спячке температура тела тушканчика падает с 38 до 4 градусов Цельсия, а частота сердцебиения снижается с 300 ударов в минуту до пяти-шести. Однако, если долго смотреть на тушканчика, всё равно можно увидеть, как он шевелит лапкой и даже дышит.

В Московском зоопарке также рассказали, что зимовальные боксы покрываются поролоном, который служит для звуко- и виброизоляции. Мягкая подстилка для зверьков не предусмотрена, так как и в природе они ничего не закладывают в зимовальные камеры.

Процесс подготовки к спячке у тушканчиков довольно сложный с точки зрения рациона. Во второй половине лета и в начале осени, когда грызунам полагается отъедаться и готовиться к спячке, большую часть их ежедневного "меню" составляют высокопитательные корма — в частности, зерновая смесь с преобладанием семечек подсолнечника. Благодаря такому усиленному питанию к моменту, когда наступит пора погрузиться в спячку, животные набирают достаточный вес, чтобы без каких-либо проблем для организма проспать четыре-пять месяцев.

Ранее в зоопарке уснули сурки и соня-полчок. К спячке также готовятся медведи, бурундуки, белогрудые ежи, еноты и енотовидная собака Буба.