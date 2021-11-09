Жителя подмосковного Красногорска застрелили в собственной квартире
Личность и мотив злоумышленника неизвестны. Полиция ведёт его розыск.
Фото © Pixabay
Жителя подмосковного Красногорска застрелили в его собственной квартире. Личность убийцы неизвестна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В Красногорске в квартире застрелен мужчина. Нападавший скрылся. Устанавливается мотив убийства", — рассказал источник.
В ГУ МВД РФ по региону подтвердили факт случившегося. Уточняется, что погибший 1960 года рождения. Ведётся розыск преступника.
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