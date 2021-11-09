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Жителя подмосковного Красногорска застрелили в собственной квартире

Личность и мотив злоумышленника неизвестны. Полиция ведёт его розыск.

9 ноября, 03:34

Фото © Pixabay

Жителя подмосковного Красногорска застрелили в его собственной квартире. Личность убийцы неизвестна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Красногорске в квартире застрелен мужчина. Нападавший скрылся. Устанавливается мотив убийства", — рассказал источник.

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Сын застрелил отца в Приангарье, "чтобы избавить от страданий"

В ГУ МВД РФ по региону подтвердили факт случившегося. Уточняется, что погибший 1960 года рождения. Ведётся розыск преступника.

Ранее в Иркутской области сын застрелил отца, "чтобы избавить от страданий".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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