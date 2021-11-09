Недовольные переводом Саакашвили в тюремную больницу заключённые учинили беспорядки

Заключённые тюремного комплекса, в больницу которого был переведён бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, устроили беспорядки. Об этом сообщает телеканал Rustavi2 и агентство Interpressnews.

По данным СМИ, осуждённые из корпусов, прилегающих к лечебному учреждению, подняли шум и нецензурно выражались в адрес Саакашвили. Кроме того, они выражали протест включением-выключением света в камерах.

На территории тюрьмы развернули дополнительные силы полиции. Также в учреждение доставили медицинское оборудование. По предварительным данным, речь идёт об аппарате компьютерной томографии.