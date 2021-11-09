Недовольные переводом Саакашвили в тюремную больницу заключённые учинили беспорядки
Осуждённые нецензурно ругались в адрес экс-президента и выражали протест включением-выключением света в камерах.
Фото © Facebook / Михаил Саакашвили
Заключённые тюремного комплекса, в больницу которого был переведён бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, устроили беспорядки. Об этом сообщает телеканал Rustavi2 и агентство Interpressnews.
По данным СМИ, осуждённые из корпусов, прилегающих к лечебному учреждению, подняли шум и нецензурно выражались в адрес Саакашвили. Кроме того, они выражали протест включением-выключением света в камерах.
На территории тюрьмы развернули дополнительные силы полиции. Также в учреждение доставили медицинское оборудование. По предварительным данным, речь идёт об аппарате компьютерной томографии.
Ранее мать Саакашвили заявила, что её сына "выкрали" из тюрьмы. По данным СМИ, экс-лидера Грузии, который больше месяца голодал за решёткой, доставили в больницу на вертолёте. Позднее в специальной пенитенциарной службе Минюста страны подтвердили экстренную госпитализацию Саакашвили. Уточнялось, что политика из-за ухудшения состояния здоровья доставили в тюремную больницу в районе Глдани на окраине Тбилиси.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позже специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Адвокат Саакашвили объяснил скандальные кадры.
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