На Украине заявили о риске потерять территории из-за решения Москвы по Донбассу
По мнению политолога Головачева, в среднесрочной перспективе (10–15 лет) Незалежную ждёт деградация, стремительное сокращение населения и превращение в "серую зону".
Фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky
В случае признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик Украина может лишиться своих территорий. Такое мнение высказал политолог Андрей Головачев. По его словам, "фриковая" и непрогнозируемая внешняя и внутренняя политика Киева может привести к отказу США "сдерживать" РФ.
"Наиболее вероятный сценарий — это продолжение уменьшения суверенной территории Украины, когда Россия признает ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области. — Прим. Лайфа), — пишет эксперт в статье для издания "Главред".
После этого, считает политолог, ДНР и ЛНР предъявят претензии на всю территорию Донецкой и Луганской области. Головачев полагает, что в среднесрочной перспективе (10–15 лет) Украину ждёт "перманентная война с Россией", экономическая деградация, стремительное сокращение населения, превращение в "серую зону" и не исключено, что дальнейшее уменьшение территории. И это ещё не самый плохой прогноз, подчеркнул эксперт.
В России неоднократно отмечали, что Москва не выступает участником внутриукраинского конфликта и не является субъектом Минских договорённостей. При этом ранее замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Россия, как и весь мир, не останется безучастной, если Киев нападёт на Донбасс и подвергнет местных жителей геноциду.
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