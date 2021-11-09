На Украине заявили о риске потерять территории из-за решения Москвы по Донбассу

В случае признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик Украина может лишиться своих территорий. Такое мнение высказал политолог Андрей Головачев. По его словам, "фриковая" и непрогнозируемая внешняя и внутренняя политика Киева может привести к отказу США "сдерживать" РФ.

"Наиболее вероятный сценарий — это продолжение уменьшения суверенной территории Украины, когда Россия признает ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской области. — Прим. Лайфа), — пишет эксперт в статье для издания "Главред".

После этого, считает политолог, ДНР и ЛНР предъявят претензии на всю территорию Донецкой и Луганской области. Головачев полагает, что в среднесрочной перспективе (10–15 лет) Украину ждёт "перманентная война с Россией", экономическая деградация, стремительное сокращение населения, превращение в "серую зону" и не исключено, что дальнейшее уменьшение территории. И это ещё не самый плохой прогноз, подчеркнул эксперт.