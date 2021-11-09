Российские мужчины в 2021 году стали тратить на одежду вдвое больше денег

Аналитики платформы Mindbox изучили динамику спроса на одежду и обувь во время пандемии ковида. Для этого они проанализировали 152 миллиона трансакций российских магазинов через онлайн-каналы и офлайн. Период исследования — с января по август 2020 и 2021 года. Результаты есть в распоряжении Лайфа.

В сегменте "Одежда" эксперты рассматривали отдельно спрос на товары премиум-класса (средний чек — от 15 тысяч рублей) и покупки в масс-маркете.

Как выяснилось, на одежду женщины тратят примерно в пять раз больше, нежели мужчины. При этом суммарные расходы на премиальные товары для обоих полов значительно не менялись, а вот на "быструю моду" в 2021 году мужчины потратили почти в два раза больше, чем в 2020-м.

В свою очередь, в сегменте "Обувь" мужчины в этом году также делали больше покупок: суммарные расходы выросли примерно на 30%. Но расходы женщин здесь также по-прежнему выше — в 2,5 раза.

Специалисты считают, что мужчины стали покупать больше одежды и обуви на фоне совокупного роста популярности онлайн-шопинга в период коронавируса. Кроме того, за последний год увеличилось число маркетинговых кампаний, ориентированных на мужскую аудиторию.

Аналитики Mindbox также отметили разницу покупательских привычек в разных сегментах. Премиальную одежду и мужчины, и женщины чаще всего покупают в обеденное время (13–14 часов дня) и вечером (после 18 часов). А вот в масс-маркете большинство женских покупок приходится на дневное время (с 10 до 15 часов дня), а мужских — на вечер (после 20 часов).

Добавим, что в рамках исследования эксперты сравнили средние чеки 2020 и 2021 года. Оказалось, что, несмотря на увеличение суммарных расходов, средний чек в обувных магазинах премиум-класса уменьшился более чем в два раза: с 32 444 до 14 847 рублей. Средний чек же в сегменте "Одежда" глобально не изменился. При этом выручка магазинов выросла год к году в 1,5 раза.