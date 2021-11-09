Мощные волны мешают эвакуации моряков с разломившегося пополам контейнеровоза в Приморье

Сильные волны до четырёх метров мешают приступить к эвакуации моряков с контейнеровоза Rise Shine ("Райз Шайн"), который сел на мель и разломился пополам у берегов Находки в Приморском крае. Об этом сообщил представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

"Спасатели прибыли на место, но там сильная волна, невозможно подобраться, там перехлёстывает судно волной четыре метра. Они (волны) не позволяют подойти к судну", — приводит его слова РИА "Новости".

Уточняется, что граждан России нет среди 14 членов экипажа судна, которое ходит под флагом Панамы. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП.