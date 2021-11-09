Мощные волны мешают эвакуации моряков с разломившегося пополам контейнеровоза в Приморье
Уточняется, что граждан России среди 14 членов экипажа судна, которое ходит под флагом Панамы, нет.
Фото © Instagram / sibaucf21
Сильные волны до четырёх метров мешают приступить к эвакуации моряков с контейнеровоза Rise Shine ("Райз Шайн"), который сел на мель и разломился пополам у берегов Находки в Приморском крае. Об этом сообщил представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
"Спасатели прибыли на место, но там сильная волна, невозможно подобраться, там перехлёстывает судно волной четыре метра. Они (волны) не позволяют подойти к судну", — приводит его слова РИА "Новости".
Уточняется, что граждан России нет среди 14 членов экипажа судна, которое ходит под флагом Панамы. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП.
Напомним, ранее на помощь контейнеровозу вышло спасательное судно "Лазурит". В ГУ МЧС по региону сообщили, что также к вылету готовится вертолёт Ми-8. По данным источника Лайфа, Rise Shine получил течь в машинном отделении.
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