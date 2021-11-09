Американские сенаторы предложили ввести новые санкции против "Северного потока - 2"

В частности, речь идёт об ограничениях в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG. Группа законодателей, которую возглавляет старший республиканец в комитете Джим Риш, предложила включить инициативу в в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год. Она обязывает президент США принять ограничительные меры не позднее, чем через 15 дней после вступления в силу поправки в рамках бюджета. Попадание в чёрный список означает заморозку счетов в США и запрет для граждан и компаний Соединённых Штатов вести бизнес с фигурантами, подвергнувшимися рестрикциям. Кроме того, связанным с газопроводом лицам будет запрещён въезд в США, их визы аннулируют.