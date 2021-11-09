Американские сенаторы предложили ввести новые санкции против "Северного потока - 2"
В частности, речь идёт об ограничениях в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Сенаторы от Республиканской партии США вновь предложили ввести санкции против газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщается на сайте комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.
В частности, речь идёт об ограничениях в отношении компании-оператора Nord Stream 2 AG. Группа законодателей, которую возглавляет старший республиканец в комитете Джим Риш, предложила включить инициативу в в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год. Она обязывает президент США принять ограничительные меры не позднее, чем через 15 дней после вступления в силу поправки в рамках бюджета. Попадание в чёрный список означает заморозку счетов в США и запрет для граждан и компаний Соединённых Штатов вести бизнес с фигурантами, подвергнувшимися рестрикциям. Кроме того, связанным с газопроводом лицам будет запрещён въезд в США, их визы аннулируют.
"Пока администрация продолжает игнорировать двухпартийную волю Конгресса, мы продолжим продвигать законодательные инициативы, которые защищают наших союзников и интересы в Европе, одновременно противодействуя проектам злонамеренного влияния Кремля", — приводит слова Риша его пресс-служба.
В середине октября издание Politico сообщило, что администрация президента США Джо Байдена отказалась от идеи ввода санкций против "Северного потока — 2". Утверждалось, что это вызвало недовольство в среде сенаторов-республиканцев. По данным New York Times, сенатор Тед Круз даже спровоцировал "кадровый кризис" в попытке добиться введения ограничений.
Напомним, в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора, но пока такого документа нет. На процесс рассмотрения заявки даётся четыре месяца. 8 ноября в "Газпроме" заявили, что "Северный поток – 2" готов к запуску.
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