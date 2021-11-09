Корабль Crew Dragon приводнился у берегов США с четырьмя астронавтами на борту. Видео © Twitter / nasa

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX доставил на Землю четырёх астронавтов с Международной космической станции (МКС). Аппарат с экипажем миссии Crew-2 приводнился в Атлантическом океане у побережья штата Флорида. NASA вело прямую трансляцию.

Корабль, получивший название Endeavour, совершил посадку на воду в 22:33 по времени Восточного побережья США (06:33 мск). На борту находятся американские астронавты Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) француз Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

Миссия Crew-2 прибыла на МКС в апреле этого года и присоединилась к российским космонавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву, а также астронавтам NASA Виктору Гловеру, Марку Ванде Хаю, Майклу Хопкинсу и астронавту Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.