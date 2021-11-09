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Корабль Crew Dragon приводнился у берегов США с четырьмя астронавтами на борту

А уже на 10 ноября намечена отправка на МКС следующей миссии, куда также вошло четыре человека.

9 ноября, 03:48

Кадр видео © Twitter / nasa

Корабль Crew Dragon приводнился у берегов США с четырьмя астронавтами на борту. Видео © Twitter / nasa

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX доставил на Землю четырёх астронавтов с Международной космической станции (МКС). Аппарат с экипажем миссии Crew-2 приводнился в Атлантическом океане у побережья штата Флорида. NASA вело прямую трансляцию.

Корабль, получивший название Endeavour, совершил посадку на воду в 22:33 по времени Восточного побережья США (06:33 мск). На борту находятся американские астронавты Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) француз Тома Песке, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

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Миссия Crew-2 прибыла на МКС в апреле этого года и присоединилась к российским космонавтам Олегу Новицкому и Петру Дуброву, а также астронавтам NASA Виктору Гловеру, Марку Ванде Хаю, Майклу Хопкинсу и астронавту Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Стоит отметить, что 10 ноября на МКС отправится миссия Crew-3, куда вошли американские астронавты Том Маршберн, Кайла Бэррон, Раджа Чари и астронавт Европейского космического агентства немец Маттиас Маурер. Запуск состоится с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. При этом его уже несколько раз переносили — дважды из-за непогоды и один раз из-за плохого самочувствия одного из астронавтов.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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