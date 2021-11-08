Надёжный "Причал": зачем Россия отправляет к МКС новый модуль 24 ноября "Роскосмос" планирует отправить к МКС один из самых важных узлов российского сегмента — стыковочный узел "Причал". Для чего он нужен и зачем Россия вкладывается в расширение МКС? 7 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В "Звезду" через "Науку"

6 октября на техническом комплексе космодрома Байконур начались работы по загрузке узлового модуля "Причал" в транспортный корабль "Прогресс М-УМ". Он доставит уникальное сооружение на Международную космическую станцию, а ещё через двое суток российские специалисты и экипаж МКС должны пристыковать модуль к МКС. Но для чего нужен "Причал", если совсем недавно, в октябре 2021 года, к МКС доставили модуль "Наука"?

Обо всём по порядку. Для того чтобы пристыковаться к МКС, любой корабль использует специальный механизм — андрогинно-периферийный агрегат стыковки. За то время, что МКС находится на орбите, часть этих модулей износилась — берут своё и время, и регулярные рейсы на станцию грузовых и пилотируемых кораблей. Износ стыковочных механизмов российские инженеры спрогнозировали заранее, поэтому проектирование нового узлового модуля началось ещё в 2011 году.

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Однако делать ещё один модуль с парой стыковочных узлов не стали. "Причал" станет самым новым модулем в российском сегменте — он позволит кораблям снабжения и пилотируемой космической технике безопасно стыковаться с МКС и доставлять грузы и оборудование для поддержания работы как российского, так и других модулей станций. Но для чего понадобилось создавать сложный механизм, который позволит принимать сразу пять разных кораблей?

Приезжайте в гости на орбиту

В октябре новостные ленты облетела неприятная новость — российский сегмент Международной космической станции остался без одного из стыковочных узлов для приёма космических кораблей. Причина оказалась проста — в переходной камере командного модуля "Звезда" обнаружились трещины. Эту часть модуля сразу изолировали и перестали использовать, но возможности российского сегмента оказались значительно меньше расчётных.

Поэтому первая и главная причина запуска "Причала" к МКС — это безопасность станции. Правда, с этим экипажу МКС придётся повозиться. Пристыковать новый модуль к МКС и принимать на следующий день корабли невозможно — сначала "Причал" нужно подключить к электропитанию станции, а для этого экипажу предстоит провести несколько выходов в открытый космос и потратить пару месяцев орбитальной "командировки". Зато после того, как всё будет завершено, российский сегмент сможет принимать до пяти разных кораблей — как с грузом, так и с людьми, и в случае необходимости весь экипаж сможет эвакуироваться без риска для жизни.

К тому же это существенно расширит возможности МКС как объекта, который можно задействовать для космического туризма. Захотели полететь? Нет проблем — бронируйте ближайшую ракету и паркуйтесь в свободный док. В широком смысле слова "Причал" — это "космический тройник", подключаться к которому смогут все, кто прибывает на МКС. Такое "расширение" позволит находиться на станции не только российскому и американскому экипажу, но и астронавтам других стран. Это особенно актуально, если учесть, что американскому модулю "Юнити", в который "паркуются" корабли NASA, почти 25 лет.

Сейчас американский модуль МКС имеет 250 технических замечаний. Если критические замечания коснутся и узловых модулей станции, то Россия сможет подстраховать NASA и сохранит возможность по приёму космических кораблей, которые даже не придётся переделывать под новые стыковочные узлы. Достаточно будет лишь поставить специальный переходник.

Глазастый и с бабочкой

Расчётный срок работы модуля при этом не изменится — по планам разработчиков он может работать в составе орбитального комплекса до 30 лет. Как раз здесь начинается самое интересное — что будет с "Причалом", когда МКС не станет? Вариантов несколько. Первый и самый невесёлый — модуль затопят вместе со станцией, если потребность в совместной орбитальной станции отпадёт. Второй вариант — включить модуль в состав новой долговременной обитаемой станции РОСС, построить которую Россия сможет собственными силами. Какой из вариантов будет выбран — покажет время. Пока эксплуатацию МКС продлили до 2028 года. До тех пор модуль, прозванный главой "Роскосмоса" "глазастым и с бабочкой", будет работать на орбите.

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Полёт нормальный

Вполне возможно, что работа комплекса "Причал" — это его тестирование перед первой большой командировкой на новую орбитальную станцию. Эта версия пока гипотетическая, но в её пользу говорит сразу несколько обстоятельств. Во-первых, универсальный узловой модуль "Причал" — самый технологически совершенный как по стыковочным узлам, так и с точки зрения внутреннего объёма. Во-вторых, технологичность "Причала" может лечь в основу будущих жилых и лабораторных модулей с повышенным герметичным объёмом, который в итоге может оказаться значительно больше, чем любые зарубежные решения в этом сегменте.

В-третьих, на "Причале" обкатают и систему "долговременного хранения" космических кораблей, которые, вероятно, будут пристыковываться к модулю на постоянной основе. Пять "парковочных мест" в перспективе могут исключить необходимость перестыковки — крайне сложного процесса, который требует максимальной концентрации от ЦУП и космонавтов. Для сравнения, сейчас в стыковочном модуле "Рассвет" только два узла, столько же в "Пирсе", "Поиске" и "Науке", а модули "Заря" с тремя стыковочными узлами и "Звезда" (его в составе МКС частично заменил МЛМ "Наука") с четырьмя выводились на орбиту на заре строительства МКС.

Что касается "Причала", то он позволит России воплотить в жизнь концепцию "обновляемой космической станции", которую можно будет использовать как для апгрейда МКС, так и для строительства других объектов в космосе. После "Причала" у России появится и научно-энергетический модуль (НЭМ). Однако где именно он будет пристыкован, покажет время — теоретически им можно заменить модуль "Звезда", который обеспечивает электричеством и воздухом значительную часть российского сегмента МКС. Он же на пару с "Причалом" может стать основой для новой российской орбитальной станции.

Авторы Сергей Андреев