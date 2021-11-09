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Биткоин подорожал до $68 тысяч и побил второй рекорд за сутки

В торговой сессии стоимость криптовалюты поднялась до 68 230 американских долларов.

9 ноября, 03:59

Фото © Pixabay

Стоимость криптовалюты биткоин впервые в истории превысила 68 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

В ходе торговой сессии биткоин прибавил в цене 4,69%, достигнув показателя в 68 230 долларов США. Это уже второй исторический максимум за последние четыре часа. Ранее биткоин превысил отметку в 67 тысяч долларов.

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В последнее время криптовалюта постоянно обновляет рекорды стоимости. Многие ожидают, когда она подорожает до 100 тысяч долларов, однако далеко не все. Аналитик Сергей Ордин ранее назвал две причины, по которым биткоин не будет стоить 100 тысяч долларов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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