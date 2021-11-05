15 "ленивых" фотографий, которые заставят вас забыть о суете
Даром милоты природа наградила не только кошек и собак, но и ленивцев. Ниже — 15 кадров, глядя на которые сложно не расплыться в улыбке.
"Значит так, еду я по дороге, и вдруг передо мной появляется... ленивец. Странно видеть слова "вдруг" и "ленивец" в одном предложении".
"Только посмотрите на этот сладенький пирожок!"
"Один из лучших, самых памятных дней в моей жизни. Племянница подарила мне неожиданное свидание с моим тотемным животным. Знакомьтесь с Перри и её малышом. После этого поцелуя я не умывалась ещё неделю".
"Мой папа с ленивцем. Даже не представляете, как я ему завидую".
"Кажется, теперь мне больше не о чем мечтать..."
"Вам СРОЧНО нужно увидеть малыша-ленивца в чашечке!"
"Просто счастливый малыш-ленивец!"
"Ленивец Мервин заснул прямо во время обеда".
"В техасском зоопарке дельфину показали ленивца. Его реакция говорит сама за себя".
"Думаю, вам сейчас как нельзя кстати придётся фотография парочки обнимающихся детёнышей ленивцев".
"День спа".
"Эти двое бразильских пожарных спасли шикарного ленивца".
"Офицер эквадорской полиции спас ленивца, зацепившегося за столб отбойника посреди оживлённой дороги".
"Невероятно фотогеничный малыш-ленивец".
"Выглядит как детёныш ленивца, ведёт себя соответствующе, но на самом деле это уже совсем взрослая особь".
Кадры выше — лишь крошечная часть очаровательных фото с этими прекрасными животными. Ещё больше — в сабреддите Sloths ("Ленивцы").
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