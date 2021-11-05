15 "ленивых" фотографий, которые заставят вас забыть о суете

"Значит так, еду я по дороге, и вдруг передо мной появляется... ленивец. Странно видеть слова "вдруг" и "ленивец" в одном предложении".

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"Только посмотрите на этот сладенький пирожок!"

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"Один из лучших, самых памятных дней в моей жизни. Племянница подарила мне неожиданное свидание с моим тотемным животным. Знакомьтесь с Перри и её малышом. После этого поцелуя я не умывалась ещё неделю".

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"Мой папа с ленивцем. Даже не представляете, как я ему завидую".

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"Кажется, теперь мне больше не о чем мечтать..."

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"Вам СРОЧНО нужно увидеть малыша-ленивца в чашечке!"

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"Просто счастливый малыш-ленивец!"

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"Ленивец Мервин заснул прямо во время обеда".

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"В техасском зоопарке дельфину показали ленивца. Его реакция говорит сама за себя".

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"Думаю, вам сейчас как нельзя кстати придётся фотография парочки обнимающихся детёнышей ленивцев".

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"День спа".

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"Эти двое бразильских пожарных спасли шикарного ленивца".

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"Офицер эквадорской полиции спас ленивца, зацепившегося за столб отбойника посреди оживлённой дороги".

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"Невероятно фотогеничный малыш-ленивец".

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"Выглядит как детёныш ленивца, ведёт себя соответствующе, но на самом деле это уже совсем взрослая особь".

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