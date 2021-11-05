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15 "ленивых" фотографий, которые заставят вас забыть о суете

Даром милоты природа наградила не только кошек и собак, но и ленивцев. Ниже — 15 кадров, глядя на которые сложно не расплыться в улыбке.

5 ноября, 10:30

Фото © Reddit / sloths

"Значит так, еду я по дороге, и вдруг передо мной появляется... ленивец. Странно видеть слова "вдруг" и "ленивец" в одном предложении".

Фото © Reddit / sloths

Фото © Reddit / sloths

"Только посмотрите на этот сладенький пирожок!"

Фото © Reddit / sloths

Фото © Reddit / sloths

"Один из лучших, самых памятных дней в моей жизни. Племянница подарила мне неожиданное свидание с моим тотемным животным. Знакомьтесь с Перри и её малышом. После этого поцелуя я не умывалась ещё неделю".

Фото © Reddit / sloths

Фото © Reddit / sloths

"Мой папа с ленивцем. Даже не представляете, как я ему завидую".

Фото © Reddit / sloths

Фото © Reddit / sloths

"Кажется, теперь мне больше не о чем мечтать..."

Фото © Reddit / sloths

Фото © Reddit / sloths

"Вам СРОЧНО нужно увидеть малыша-ленивца в чашечке!"

Фото © Reddit / sloths

Фото © Reddit / sloths

"Просто счастливый малыш-ленивец!"

Фото © Reddit / sloths

Фото © Reddit / sloths

"Ленивец Мервин заснул прямо во время обеда".

Фото © Reddit / sloths

Фото © Reddit / sloths

"В техасском зоопарке дельфину показали ленивца. Его реакция говорит сама за себя".

Фото © Reddit / sloths

Фото © Reddit / sloths

"Думаю, вам сейчас как нельзя кстати придётся фотография парочки обнимающихся детёнышей ленивцев".

Фото © Reddit / sloths

Фото © Reddit / sloths

"День спа".

Фото © Reddit / sloths

Фото © Reddit / sloths

"Эти двое бразильских пожарных спасли шикарного ленивца".

Фото © Reddit / sloths

Фото © Reddit / sloths

"Офицер эквадорской полиции спас ленивца, зацепившегося за столб отбойника посреди оживлённой дороги".

Фото © Reddit / sloths

Фото © Reddit / sloths

"Невероятно фотогеничный малыш-ленивец".

Фото © Reddit / sloths

Фото © Reddit / sloths

"Выглядит как детёныш ленивца, ведёт себя соответствующе, но на самом деле это уже совсем взрослая особь".

Фото © Reddit / sloths

Фото © Reddit / sloths

Кадры выше — лишь крошечная часть очаровательных фото с этими прекрасными животными. Ещё больше — в сабреддите Sloths ("Ленивцы").

15 фото настолько милых зверят, что мимо них невозможно спокойно пройти, не захотев погладить

15 фото настолько милых зверят, что мимо них невозможно спокойно пройти, не захотев погладить

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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