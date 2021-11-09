Пять человек погибли в ДТП под Воронежем
Трагедия произошла на 717-м километре автодороги М-4 "Дон". Среди жертв ребёнок.
Фото © Официальный сайт ГУ МВД по Воронежской области
Пять человек погибли в ДТП под Воронежем. Видео © LIFE
Пять человек стали жертвами ДТП в Воронежской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.
Трагедия произошла вечером 8 ноября в 23:40 на 717-м километре автодороги М-4 "Дон" в Верхнемамонском районе.
Фото © Официальный сайт ГУ МЧС по Воронежской области
"Водитель автомобиля "Лада-Приора", двигаясь по встречной полосе со стороны города Москва в сторону города Ростов-на-Дону, допустил столкновение со встречным автомобилем Toyota RAV4", — рассказали в МВД.
В результате погибло пять человек: водитель и пассажир "приоры", а также водитель, пассажирка и ребёнок, находившиеся в "тойоте". Сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Комментариев: 0