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Пять человек погибли в ДТП под Воронежем

Трагедия произошла на 717-м километре автодороги М-4 "Дон". Среди жертв ребёнок.

9 ноября, 04:13

Фото © Официальный сайт ГУ МВД по Воронежской области

Пять человек погибли в ДТП под Воронежем. Видео © LIFE

Пять человек стали жертвами ДТП в Воронежской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

Трагедия произошла вечером 8 ноября в 23:40 на 717-м километре автодороги М-4 "Дон" в Верхнемамонском районе.

Фото © Официальный сайт ГУ МЧС по Воронежской области

Фото © Официальный сайт ГУ МЧС по Воронежской области

"Водитель автомобиля "Лада-Приора", двигаясь по встречной полосе со стороны города Москва в сторону города Ростов-на-Дону, допустил столкновение со встречным автомобилем Toyota RAV4", — рассказали в МВД.

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В результате погибло пять человек: водитель и пассажир "приоры", а также водитель, пассажирка и ребёнок, находившиеся в "тойоте". Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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