Пять человек погибли в ДТП под Воронежем. Видео © LIFE

Пять человек стали жертвами ДТП в Воронежской области. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

Трагедия произошла вечером 8 ноября в 23:40 на 717-м километре автодороги М-4 "Дон" в Верхнемамонском районе.

Фото © Официальный сайт ГУ МЧС по Воронежской области

"Водитель автомобиля "Лада-Приора", двигаясь по встречной полосе со стороны города Москва в сторону города Ростов-на-Дону, допустил столкновение со встречным автомобилем Toyota RAV4", — рассказали в МВД.