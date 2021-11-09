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В Приморье началась эвакуация экипажа разломившегося пополам контейнеровоза

Из-за отсутствия вертолётной площадки моряков поднимают спасательной лебёдкой.

9 ноября, 05:27
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CWCROiPIEbl/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sibaucf21</a></p>

Фото © Instagram / sibaucf21

В Приморье началась эвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, который разломился пополам в результате выхода на мель у берегов Находки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Вертолёт Ми-8 МЧС России начал эвакуировать экипаж контейнеровоза Rise Shine. Поскольку на борту судна нет вертолётной площадки, людей поднимают на лебёдке", — сообщил источник агентства.

Контейнеровоз сел на мель и переломился пополам у берегов Приморского края

Контейнеровоз сел на мель и переломился пополам у берегов Приморского края

Напомним, ранее на помощь контейнеровозу вышло спасательное судно "Лазурит", однако из-за мощных волн приступить к эвакуации не удалось. В ГУ МЧС по региону сообщили, что также к вылету готовится вертолёт Ми-8. По данным источника Лайфа, Rise Shine получил течь в машинном отделении. Как уточнялось, россиян в составе экипажа нет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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