В Приморье началась эвакуация экипажа разломившегося пополам контейнеровоза
Из-за отсутствия вертолётной площадки моряков поднимают спасательной лебёдкой.
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В Приморье началась эвакуация экипажа контейнеровоза Rise Shine, который разломился пополам в результате выхода на мель у берегов Находки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Вертолёт Ми-8 МЧС России начал эвакуировать экипаж контейнеровоза Rise Shine. Поскольку на борту судна нет вертолётной площадки, людей поднимают на лебёдке", — сообщил источник агентства.
Напомним, ранее на помощь контейнеровозу вышло спасательное судно "Лазурит", однако из-за мощных волн приступить к эвакуации не удалось. В ГУ МЧС по региону сообщили, что также к вылету готовится вертолёт Ми-8. По данным источника Лайфа, Rise Shine получил течь в машинном отделении. Как уточнялось, россиян в составе экипажа нет.
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