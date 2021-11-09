Разломившийся пополам контейнеровоз в Приморье сняли на видео с коптера
На кадрах можно увидеть членов экипажа, которые в то время ещё находились на борту и ожидали спасения.
Кадр из видео © t.me / SHOT
Разломившийся пополам контейнеровоз в Приморье сняли с коптера. Видео © t.me / SHOT
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с квадрокоптера с контейнеровозом Rise Shine ("Райз Шайн"), севшим сегодня утром на мель у берегов Находки в Приморском крае.
Ролик был снят, когда экипаж ещё находился на борту и ожидал спасения. На кадрах видно, что вокруг контейнеровоза бушуют волны, помешавшие судну "Лазурит" эвакуировать членов команды.
Ранее Лайф сообщал о том, что на помощь контейнеровозу вышло спасательное судно "Лазурит", однако из-за мощных волн приступить к эвакуации не удалось. Вскоре на место происшествия прибыл вертолёт Ми-8 МЧС России. Людей с контейнеровоза эвакуируют при помощи лебёдки. По данным источника Лайфа, Rise Shine получил течь в машинном отделении. Как уточнялось, россиян в составе экипажа нет.
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