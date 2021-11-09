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Вертолёт МЧС эвакуировал девять человек с разломившегося пополам контейнеровоза

Всего на борту находилось 14 членов экипажа. За остальными спасатели вернутся после того, как доставят первых эвакуированных на землю.

9 ноября, 06:35

Фото © VL.ru

Фото © VL.ru

Фото © VL.ru

С разломившегося пополам контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель у берегов Находки, эвакуировано девять человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росморречфлот. Из-за отсутствия посадочной площадки моряков поднимают на борт вертолёта по лебёдке.

"На борт вертолёта с судна поднято девять членов экипажа Rise Shine", — сообщили в ведомстве.

Фото © VL.ru

Фото © VL.ru

Там добавили, что воздушное судно доставит моряков на землю, после чего вернётся за остальными. Всего на борту контейнеровоза находилось 14 членов экипажа.

Разломившийся пополам контейнеровоз в Приморье сняли на видео с коптера

Разломившийся пополам контейнеровоз в Приморье сняли на видео с коптера

Напомним, ранее на помощь контейнеровозу вышло спасательное судно "Лазурит", однако из-за мощных волн приступить к эвакуации не удалось. В ГУ МЧС России по региону сообщили, что также к вылету готовится вертолёт Ми-8. По данным источника Лайфа, Rise Shine получил течь в машинном отделении. Как уточнялось, россиян в составе экипажа нет.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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