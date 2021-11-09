Вертолёт МЧС эвакуировал девять человек с разломившегося пополам контейнеровоза

С разломившегося пополам контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель у берегов Находки, эвакуировано девять человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росморречфлот. Из-за отсутствия посадочной площадки моряков поднимают на борт вертолёта по лебёдке.