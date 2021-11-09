Вертолёт МЧС эвакуировал девять человек с разломившегося пополам контейнеровоза
Всего на борту находилось 14 членов экипажа. За остальными спасатели вернутся после того, как доставят первых эвакуированных на землю.
С разломившегося пополам контейнеровоза Rise Shine, который сел на мель у берегов Находки, эвакуировано девять человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росморречфлот. Из-за отсутствия посадочной площадки моряков поднимают на борт вертолёта по лебёдке.
"На борт вертолёта с судна поднято девять членов экипажа Rise Shine", — сообщили в ведомстве.
Там добавили, что воздушное судно доставит моряков на землю, после чего вернётся за остальными. Всего на борту контейнеровоза находилось 14 членов экипажа.
Напомним, ранее на помощь контейнеровозу вышло спасательное судно "Лазурит", однако из-за мощных волн приступить к эвакуации не удалось. В ГУ МЧС России по региону сообщили, что также к вылету готовится вертолёт Ми-8. По данным источника Лайфа, Rise Shine получил течь в машинном отделении. Как уточнялось, россиян в составе экипажа нет.
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