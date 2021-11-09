Захарова назвала условие участия России в "нормандской" встрече

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который ранее обвинил Россию в "торможении" подготовки встречи в "нормандском формате".

"Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чём договаривались ранее в ходе саммитов в "нормандском формате", — и тогда появится повод обсудить и новую встречу", — написала Захарова в своём телеграм-канале.