Захарова назвала условие участия России в "нормандской" встрече
Ранее глава МИД России Сергей Лавров объяснял, что не видит смысла в саммите из-за отсутствия реакции иностранных коллег на предложения российской стороны.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который ранее обвинил Россию в "торможении" подготовки встречи в "нормандском формате".
"Не тормозит, а не собирается участвовать в пустом постановочном мероприятии. Наполните его смыслом, а именно выполните то, о чём договаривались ранее в ходе саммитов в "нормандском формате", — и тогда появится повод обсудить и новую встречу", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал невозможным проведение встречи в "нормандском формате" на уровне министров 11 ноября, поскольку иностранные коллеги не отреагировали на представленные российской стороной предложения по итоговому документу. В ответ на это глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что проект документа якобы был далёк от подготовленных Германией и Францией предложений и шёл им вразрез, после чего обвинил Россию в "торможении нормандского процесса".
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